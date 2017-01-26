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ÜSKÜDAR'DA 4 KATLI BİNADA YANGIN

Üsküdar'da 4 katlı binada yangın

Üsküdar'da 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

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Üsküdar'da 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede dairelere sıçrayan yangında alevler binanın üst kısmını kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

Üsküdar'da 4 katlı binada yangın

Üsküdar'da 4 katlı binada yangın

DHA
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