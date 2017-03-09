  • ABD komandoları Suriye'de ! Sevkiyat başladı
  • İşte Erdoğan'ın eski Başyaveri Yazıcı'nın ifadesi
  • Cumhurbaşkanı: ''İstikrarı tehdit ediyor''
  • MHP'liler muhalif MHP'lilere saldırdı !
  • Lice'deki operasyondan acı haber geldi
YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

ÜSKÜDAR'DA PARKTA CESET BULUNDU

Üsküdar'da parkta ceset bulundu

Üskürdar'da bir çocuk parkında 28 yaşındaki bir gencin ceset bulundu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Olay Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nde bulunan parkta meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar parkta bir kişinin yerde yattığını görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi ve polis ekiplerine haber verdi. Polislerin ceset üzerinde yaptığı incelemede yerde yatan kişinin 28 yaşındaki Özkan Bayram olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen Özkan Bayram'ın Üsküdar'da oturan yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.Yapılan incelemenin ardından Özkan Bayram'ın cesedi Haydarpaşa Numune Hastanesi morguna kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Üsküdar'da parkta ceset bulundu

DHA
285
-
Akın Öztürk'le ilgili flaş iddia !Akın Öztürk'le ilgili flaş iddia !
Hatipoğlu yeni evlenen kadınları uyardıHatipoğlu yeni evlenen kadınları uyardı
Darbe girişimi gecesi Hakan Fidan ayrıntısıDarbe girişimi gecesi Hakan Fidan ayrıntısı
Sinan Oğan'dan Devlet Bahçeli'ye cevapSinan Oğan'dan Devlet Bahçeli'ye cevap
Mete Yarar'dan Almanya kriziyle ilgili çarpıcı tespitMete Yarar'dan Almanya kriziyle ilgili çarpıcı tespit
FETÖ'den ''Alevi'' talimatı !FETÖ'den ''Alevi'' talimatı !
''Aracımı satar tablo alırım''''Aracımı satar tablo alırım''
Almanya bu fotoğraf karesini konuşuyorAlmanya bu fotoğraf karesini konuşuyor
Mevlüt Çavuşoğlu’nun mitingi seçim kanuna aykırı mı?Mevlüt Çavuşoğlu’nun mitingi seçim kanuna aykırı mı?
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS