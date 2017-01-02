SON DAKİKAREINA SALDIRISINDA İLK GÖZALTILAR

USTA GAZETECİ HASAN CEMAL KALEMİNİ ASKIYA ALDI

Usta gazeteci Hasan Cemal kalemini askıya aldı

Hasan Cemal yazı yazmayı bıraktığı yönündeki iddialara ilişkin olarak, "Yazılarımı en çok 2 hafta süreyle kestim. Demokrasi, hukuk ve özgürlük mücadelem T24’te devam edecek" dedi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

 

Hasan Cemal'in dün attığı tweette "Bir süre yazı yazmak istemiyorum, 2017'den korkuyorum, Allah hepimize kolaylık versin!" demesi, bazı çevrelerce yazı yazmayı bıraktığı yolunda yorumlandı.

432
5 ülkeden vatandaşlarına Türkiye uyarısı5 ülkeden vatandaşlarına Türkiye uyarısı
Diyarbakır'da roketatarlı saldırı girişimiDiyarbakır'da roketatarlı saldırı girişimi
Yaralananların çoğu o ülkelerden gelmişYaralananların çoğu o ülkelerden gelmiş
Reina saldırısında kadın güvenlik görevlisi de hayatını kaybettiReina saldırısında kadın güvenlik görevlisi de hayatını kaybetti
Nişanlısından yürek yakan sözlerNişanlısından yürek yakan sözler
İstanbul polisini alarma geçiren ihbarİstanbul polisini alarma geçiren ihbar
CHP'liler ile polis arasında gerginlikCHP'liler ile polis arasında gerginlik
Ölüm Iraklı ünivesite öğrencisini Ortaköy'de bulduÖlüm Iraklı ünivesite öğrencisini Ortaköy'de buldu
DEVLET BAHÇELİ'DEN SALDIRI İÇİN İLK AÇIKLAMADEVLET BAHÇELİ'DEN SALDIRI İÇİN İLK AÇIKLAMA
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS