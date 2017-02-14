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UTANMADAN BİR DE POZ VERDİ

Utanmadan bir de poz verdi

Toplu taşıma aracında bir lise öğrencisinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan karı-kocanın pişkinliği pes dedirtti.

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Adana'da toplu taşıma aracında bir lise öğrencisinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan karı-koca, Sevgililer Gününe nezarethanede girdi.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet K. (28), eşi Hatice K. (44) ile birlikte 10 Şubat 2017 tarihinde bir toplu taşıma aracına bindi. Karı-koca yan yana boş olan iki koltuğa oturdu. Bir süre sonra Mehmet K. gelen yaşlı bir kadına yer verip ayağa kalktı. Bu arada Mehmet K. hemen yanında duran lise öğrencisi M.A.'nın (17) cebinde duran telefonunu gözüne kestirerek çalmak için çaba harcadı. Mehmet K. bir türlü cep telefonunu alamayınca eşinin de birine yer vererek kalkıp kendine perde yapmasını istedi. Eşi ise bir süre bekleyip kalkmadı. Ancak eşinin ısrarına dayanamayan Hatice K. yer verip ayağa kalkarak eşinin yanına geldi. Bu arada araca bir yolcu da binerek karı-kocanın yanına geldi. Toplu taşıma aracı ise bu arada fren yapınca Mehmet K. çocuğun cebinden telefonunu alıp karısına verdi. Hatice K. de aldığı telefonu hemen çantasına koydu. Bu arada çocuk bir şeyler olduğunun farkına vararak Mehmet K.'ye doğru baktı. Mehmet K. ile eşi hemen toplu taşıma aracından indi. Çocuk ise bir süre sonra cep telefonunun çalındığını fark ederek aramaya başladı. Çocuk toplu taşıma aracından inerek polise başvurdu. Bu anlar ise araç kamerası tarafından görüntülendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri başvuru üzerine güvenlik kamerasını izleyerek zanlıların kimliğini belirledi. Zanlılar dün Yeşiloba Mahallesi'nde gözaltına alındı. Karı koca zanlılar emniyette sorgulanıp 14 Şubat Sevgililer Gününe de nezarethanede girdi. Bugün ise zanlı karı koca ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında Mehmet K. kendisine kumpas kurulduğunu ileri sürerken, Hatice K. basın mensuplarına saldırdı.

İHA
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