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ÜVEY BABA CİNAYETİNDE İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Üvey baba cinayetinde istenen ceza belli oldu

Bursa'da annesini döven üvey babasını öldüren genç kız hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Bursa'da annesi Cemile Vural'ı dövdüğü gerekçesiyle tartıştığı üvey babası 41 yaşındaki Nihat Vural'ı bıçaklayarak öldüren ve elektronik kelepçeli ev hapsi verilerdikten sonra serbest bırakılan 20 yaşındaki Fatma Türkan'ın yargılamasına devam edildi. Cumhuriyet Savcısı, aşırı tahriki dikkate alarak genç kızın 12-18 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Merkez Osmangazi İlçesi'de geçtiğimiz 2 Haziran günü meydana gelen olayda Fatma Türkan, babasından ayrılan annesi Cemile Vural'ın 2012 yılında evlendiği üvey babası Nihat Vural'ı, annesinin boğazına makas dayadığı gerekcesiyle bıçakla ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Nihat Vural yaşamını yitirirken, gözaltına alınan Fatma Türkan "adam öldürmek" suçundan çıkartıldığı mahkemece, cinayetin "meşru savunma" ve "zorunluluk" sonucu işlendiği kanaatine varılarak, "meşru savunma sınırının aşılması" nedeniyle elektronik kelepçeli olarak ev hapsine alındı. Fatma Türkan bu cezasını Kütahya'da belirlediği adreste geçirmeye başladı.

Hakkında Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "Haksız tahrik altında adam öldürme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak" suçundan dava açılan Fatma Türkan ilk duruşmasında verdiği ifadesinde, "Üvey babam Nihat Vural, sadece anneme değil bana da şiddet uyguluyordu. Olay günü annemi dövdü. Bir elinde jilet diğerinde makas vardı. Makası annemin boğazına dayayınca çok korktum. Engel olmak istedim. Beni itince masa üzerindeki bıçağı alıp bir kez salladım. Ona isabet etmiş. Pişmanım" dedi.

Daha sonraki duruşmada ev hapsi kaldırılan tutuksuz sanık Fatma Türkan'ın yargılamasına devam edildi. Tutuksuz sanık Fatma Türkan'ın gelmediği Avukatı Özgür Abatay'ın hazır bulunduğu yargılamada mütalaa veren Cumhuriyet Savcısı, aşırı tahrikin dikkate alınarak Fatma Türkan'a 12 ile 18 yıl arasında hapis cezası verilmesini istedi. Mahkeme, karar için ertelendi.

DHA
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