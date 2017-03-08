Üvey baba cinayetine beraat

Bursa'da annesini darp ettiği iddiasıyla üvey babasını öldürdüğü ileri sürülen genç kız beraat etti.

Geçen haziran ayında Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda, F.T. (21), üvey babası Nihat V.'ı (41) annesi C.T.'yi darp ettiği iddiasıyla bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Nihat V. hayatını kaybetti. Olayın ardından adliyeye sevk edilen genç kıza ev hapsi cezası verildi.

Üvey babasını öldürmek suçundan hakkında 12 ila 18 yıl arasında hapis cezası talep edilen genç kızın yargılanmasına Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. İlk duruşmanın ardından celse arasında ev hapsi cezası kaldırılan ve tutuksuz yargılanan genç kızın katılmadığı duruşmada, avukatı ve annesi hazır bulundu. İlk duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Kütahya'dan bağlanarak ifade veren F.T., "Üvey babam annemi ve beni 3 buçuk yıldır darp ediyordu. Olay günü üvey babam dövdüğü annemin boğazına makas dayamıştı. Ayırmak isterken bana da tokat attı. Ben de kendimi kaybettim. Masadan aldığım bıçak ile onu bir kez yaraladım. Pişmanım. Elinde makas ve jilet vardı" dedi.

Mahkemede ifade veren anne C.V. ise "Eşim bana şiddet uyguluyordu. Benim astım rahatsızlığım vardı. Kızım ise bizi ayırmaya çalışıyordu. Nihat benim boğazımı sıktığı için bayılmışım. Daha sonra kızımın bana anlattığına göre Nihat eline makas alıp, benim boğazıma dayamış. Kızım da buna müdahale etmiş. Kızım müdahale etmese kocam bana karşı eylemde bulunacaktı. Ayrılmak istememe rağmen çocuklarımdan ötürü beni tehdit ediyordu" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, oy çokluğuyla meşru müdafaadan sanığın beraatına karar verdi.