  • Wikileaks CIA'den geldiği iddia edilen binlerce belgeyi yayımladı
  • Çavuşoğlu Almanya'da konuştu: Öyle demeyin PKK'nın dostları üzülür
  • Geçen yıl 8 Mart'ta boşandı, dün akşam öldürüldü
  • MİT'ten Bylock raporu: 30 bin kişi aranıyor
  • Bakan Soylu'dan Ertuğrul Özkök'e ''Sen git nonoşlarla birlikte ol''
YEREL HABERLER
Bursa Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

ÜVEY BABA CİNAYETİNE BERAAT

Üvey baba cinayetine beraat

Bursa'da annesini darp ettiği iddiasıyla üvey babasını öldürdüğü ileri sürülen genç kız beraat etti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Bursa'da annesini darp ettiği iddiasıyla üvey babasını öldürdüğü ileri sürülen genç kız beraat etti.

Geçen haziran ayında Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda, F.T. (21), üvey babası Nihat V.'ı (41) annesi C.T.'yi darp ettiği iddiasıyla bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Nihat V. hayatını kaybetti. Olayın ardından adliyeye sevk edilen genç kıza ev hapsi cezası verildi.

Üvey babasını öldürmek suçundan hakkında 12 ila 18 yıl arasında hapis cezası talep edilen genç kızın yargılanmasına Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. İlk duruşmanın ardından celse arasında ev hapsi cezası kaldırılan ve tutuksuz yargılanan genç kızın katılmadığı duruşmada, avukatı ve annesi hazır bulundu. İlk duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Kütahya'dan bağlanarak ifade veren F.T., "Üvey babam annemi ve beni 3 buçuk yıldır darp ediyordu. Olay günü üvey babam dövdüğü annemin boğazına makas dayamıştı. Ayırmak isterken bana da tokat attı. Ben de kendimi kaybettim. Masadan aldığım bıçak ile onu bir kez yaraladım. Pişmanım. Elinde makas ve jilet vardı" dedi.

Mahkemede ifade veren anne C.V. ise "Eşim bana şiddet uyguluyordu. Benim astım rahatsızlığım vardı. Kızım ise bizi ayırmaya çalışıyordu. Nihat benim boğazımı sıktığı için bayılmışım. Daha sonra kızımın bana anlattığına göre Nihat eline makas alıp, benim boğazıma dayamış. Kızım da buna müdahale etmiş. Kızım müdahale etmese kocam bana karşı eylemde bulunacaktı. Ayrılmak istememe rağmen çocuklarımdan ötürü beni tehdit ediyordu" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, oy çokluğuyla meşru müdafaadan sanığın beraatına karar verdi.

İHA
291
-
''Erkeklerle cinsellik daha iyi'' dedi tecavüz etti''Erkeklerle cinsellik daha iyi'' dedi tecavüz etti
Şimşek: "Eğer hayır çıkarsa..."Şimşek: "Eğer hayır çıkarsa..."
Akşener'den şok referandum iddiasıAkşener'den şok referandum iddiası
İşte cinsel organının boyuyla övünen milletlerİşte cinsel organının boyuyla övünen milletler
'Fuhuş kartviziti'ne ilk tutuklama'Fuhuş kartviziti'ne ilk tutuklama
Babası bakandı kendisi bakkalBabası bakandı kendisi bakkal
Gülizar'ın katili cezaevinden şikayetçi olduGülizar'ın katili cezaevinden şikayetçi oldu
Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'ye Sinan Oğan yanıtıMeral Akşener'den Devlet Bahçeli'ye Sinan Oğan yanıtı
İnanılmaz tespih koleksiyonuİnanılmaz tespih koleksiyonu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS