Uykusuz'dan "Bahçeli" kapağı

Türkiye başkanlık anayasası olarak adlandırılan anayasa değişikliğini oylayacağı referanduma doğru gidiyor.

Bu kapsamda tüm ülkenin gündemi de başkanlık ve referandum oldu. Medya ve siyasetin gündeminin başkanlık olmasının yanı sıra mizahın birinci gündemi de referandum oldu.

Haftalık mizah dergisi Uykusuz da bu haftaki sayısında MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kapağına taşıdı.

Dergi Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılmış bir şekilde çizerek "Ya sev ya terk et" diye yazdı.