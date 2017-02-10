Uyuşturucu tacirleri sınırda yakalandı !

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda, yurt dışından piyasaya sürülmek üzere Türkiye'ye getirilen 153 kilo 366 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, İran üzerinden gelen ve Gürbulak Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapmaya çalışan M.A. yönetimindeki İran plakalı tır durduruldu.

Tırın x-ray cihazından geçirilmesi sonrası durumundan şüphelenilerek dorsesinde, narkotik dedektör köpeği Maddox'ın da katılımıyla arama yapıldı.

Arama sonucu, dorsenin zula tabir edilen gizli bölmelerine saklanan, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 153 kilo 366 gram eroin elde edildi.

Olaya ilişkin tır sürücüsü M.A, gözaltına alınıp emniyette götürüldü.