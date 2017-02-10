  • Türkiye genelinde huzur operasyonu
  • Mete Yarar'dan PKK açıklaması
  • Kartal Karabük'ten çıkamadı
  • DEAŞ'lı kadın teröristlerin konuşmaları ortaya çıktı
  • TSK'dan Rusya'ya yanıt: ''Mehmetçik 10 gündür oradaydı''

UYUŞTURUCU TACİRLERİ SINIRDA YAKALANDI !

Uyuşturucu tacirleri sınırda yakalandı !

Ağrı'da ülkeye sokulmak istenen 153 kilo 366 gram eroin ele geçirildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda,  yurt dışından piyasaya sürülmek üzere Türkiye'ye getirilen 153 kilo 366 gram  eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren  Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, İran  üzerinden gelen ve Gürbulak Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapmaya çalışan M.A.  yönetimindeki İran plakalı tır durduruldu.

Tırın x-ray cihazından geçirilmesi sonrası durumundan şüphelenilerek  dorsesinde, narkotik dedektör köpeği Maddox'ın da katılımıyla arama yapıldı.

Arama sonucu, dorsenin zula tabir edilen gizli bölmelerine saklanan,  piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 153 kilo 366 gram eroin elde edildi.

Olaya ilişkin tır sürücüsü M.A, gözaltına alınıp emniyette götürüldü.

515
Bahçeli, MHP'nin referandum sloganını açıkladıBahçeli, MHP'nin referandum sloganını açıkladı
Herkes Yazıcıoğlu'nun bu görüntüsünü konuşuyorHerkes Yazıcıoğlu'nun bu görüntüsünü konuşuyor
Aydınlık yazarından şok Bahçeli iddiasıAydınlık yazarından şok Bahçeli iddiası
Güney Afrika'da FETÖ'nün silah şirketi tartışılıyorGüney Afrika'da FETÖ'nün silah şirketi tartışılıyor
Cansu 17 yaşındaydı... Sokak ortasında öldürüldüCansu 17 yaşındaydı... Sokak ortasında öldürüldü
Tacizci bale öğretmeni tutuklandıTacizci bale öğretmeni tutuklandı
Kredi kartlarında tarihi rekorKredi kartlarında tarihi rekor
CHP'li Elif Doğan Türkmen'in oda krizi !CHP'li Elif Doğan Türkmen'in oda krizi !
Fenerbahçe'ye saldırı olayını araştıran amir kim çıktı ?Fenerbahçe'ye saldırı olayını araştıran amir kim çıktı ?
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS