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UYUŞTURUCU TACİRLERİNE DARBE !

Uyuşturucu tacirlerine darbe !

İki ilde yapılan operasyonlarında bir tonu geçen uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Güvenlik güçlerinin Ağrı ve Diyarbakır'da gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam bin 166 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Ağrı'da ele geçen uyuşturucunun yurtdışına çıkarılmak için hazırlık yapıldığı bilirlendi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Sınır Kapısı'nda  bir tırda yapılan aramada 592 kilo 890 gram eroin ele geçirdi. 

Alınan bilgiye göre, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat  Müdürlüğü ekiplerince, İran üzerinden gelen ve sınır kapısından ülkeye girmeye  çalışan M.K. yönetimindeki İran plakalı tır durduruldu.

Tırın x-ray cihazından geçirilmesi sonrası durumundan şüphelenilerek  dorsesinde, narkotik dedektör köpekleri "Maddox" ve "Lora"nın desteğinde arama  yapıldı.

Köpeklerin tepki vermesi sonucu dorsede gerçekleştirilen detaylı  incelemede "zula" tabir edilen gizli bölmelere saklanmış 592 kilo 890 gram eroin  ele geçirildi, sürücü M.K. gözaltına alındı.

Uyuşturucunun bu yıl ülke genelinde tek seferde ele geçirilen en  yüksek miktar olduğu belirtildi.

BULGARİSTAN'A GÖNDERİLECEKTİ

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, Gürbulak Sınır Kapısı'nda  İran'dan Bulgaristan'a giden bir tırda detektör köpekler "Maddox" ve "Lora" ile  yapılan aramada 59 kap içerisinde daralı ağırlığı 592 kilo 890 gram eroin maddesi  ele geçirildiği bildirildi.

Söz konusu gümrük kapısında 6 gün önce de yine bir tırın dorsesinde  "Maddox" isimli narkotik detektör köpeğiyle yapılan aramada 153 kilogram eroin  ele geçirilmişti.

Lice'nin Tepe köyü  kırsalında terör örgütü PKK'nın finans kaynağına yönelik operasyonda 574 kilogram  esrar yakalandı

DİYARBAKIR'DA 574 KİLO UYUŞTURUCU
  
Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ise 574 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan  istihbari çalışmalar sonucunda Lice ilçesi Tepe köyü kırsalında, terör örgütü  PKK'nın finans kaynağı olan imal edilmiş uyuşturucu maddeleri ele geçirmek  amacıyla operasyon düzenlendiği bildirildi.

Tepe Jandarma Karakol Komutanlığınca yapılan operasyonda, dağlık ve  ormanlık arazide ağaçların arasına gizlenmiş 32 torba içerisinde 570 kilogram  kubar, 4 kilogram da toz esrar ele geçirildiği kaydedilen açıklamada,  savcılığının talimatı ile uyuşturucu maddelere el konulduğu ve olay ile ilgili  adli işlemlere başlanıldığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terör  örgütü PKK'nın finans kaynaklarının yok edilmesi amacıyla narkoterörle mücadeleye  yönelik çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

AA
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