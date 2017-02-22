Uyuşturucudan kimse afişe olmayacak !

Eylem Planı'nda “Narkotik operasyonlarında yakalanan kamuoyunca tanınan kişileri afişe etmeyin” emri verildi.

Sözcü gazetesinden Kamil Elibol'un haberine göre EGM alınması gereken tedbirleri şöyle açıkladı:

– Risk teşkil ettiği değerlendirilen bölge, mahalle, alan, cadde ve sokaklar, personele zimmetlenecek. Riskli bölgelerde halkla ilişkiler konusuna önem verilecek. Devriyede, kimlik sorma ve önleme araması yapılacak.



– Tedbirlere ilişkin istatistiki verilerin önceki döneme göre haftalık, aylık, altı aylık ve yıllık mukayesesi yapılacak. Sonuca göre ilave tedbirler uygulanacak.



– Uyuşturucu madde, alkol gibi zararlı maddelerin tüketimi yapılan metruk binalar belediyelere yıktırılacak. Ağaçlık alan ve parkların aydınlatılması sağlanacak.



– Okul yöneticileri, öğretmen, veli ve öğrenciler, uyuşturucunun zararları konusunda bilgilendirilecek.



– Toplum destekli polis, halkın uyuşturucuya karşı duyarlılığını artırmak amacıyla farkındalık faaliyetleri gerçekleştirecek.