  • GENAR son anket sonuçlarını açıkladı
  • CHP'li Gürsoy: ''PKK referandumda ''Evet'' diyecek''
  • 13 yaşındaki hırsız 7 aylık hamile çıktı
  • Darbenin kilit isimleri mahkemede birbirine girdi
  • Okullarda 3 yeni yabancı dil öğretilecek

UYUŞTURUCUDAN KİMSE AFİŞE OLMAYACAK !

Uyuşturucudan kimse afişe olmayacak !

Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele konusunda, ‘Acil Eylem Planı’ hazırladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Eylem Planı'nda “Narkotik operasyonlarında yakalanan kamuoyunca tanınan kişileri afişe etmeyin” emri verildi.

Sözcü gazetesinden Kamil Elibol'un haberine göre EGM alınması gereken tedbirleri şöyle açıkladı:

– Risk teşkil ettiği değerlendirilen bölge, mahalle, alan, cadde ve sokaklar, personele zimmetlenecek. Riskli bölgelerde halkla ilişkiler konusuna önem verilecek. Devriyede, kimlik sorma ve önleme araması yapılacak.

– Tedbirlere ilişkin istatistiki verilerin önceki döneme göre haftalık, aylık, altı aylık ve yıllık mukayesesi yapılacak. Sonuca göre ilave tedbirler uygulanacak.

– Uyuşturucu madde, alkol gibi zararlı maddelerin tüketimi yapılan metruk binalar belediyelere yıktırılacak. Ağaçlık alan ve parkların aydınlatılması sağlanacak.

– Okul yöneticileri, öğretmen, veli ve öğrenciler, uyuşturucunun zararları konusunda bilgilendirilecek.

– Toplum destekli polis, halkın uyuşturucuya karşı duyarlılığını artırmak amacıyla farkındalık faaliyetleri gerçekleştirecek.

Sözcü
445
-
Yüksekdağ'ın milletvekiliği düşürüldüYüksekdağ'ın milletvekiliği düşürüldü
Bahçeli'den Ak Parti'ye idam restiBahçeli'den Ak Parti'ye idam resti
Kılıçdaroğlu hükümete yüklendiKılıçdaroğlu hükümete yüklendi
SAT timleri Kardak'ta tam teçhizat bekliyorSAT timleri Kardak'ta tam teçhizat bekliyor
HDP EŞ GENEL BAŞKANI DEMİRTAŞ'A 5 AY HAPİS CEZASIHDP EŞ GENEL BAŞKANI DEMİRTAŞ'A 5 AY HAPİS CEZASI
Alman medyasından yeni bir karalama kampanyası mı ?Alman medyasından yeni bir karalama kampanyası mı ?
Akşener'den Bahçeli'ye anında cevapAkşener'den Bahçeli'ye anında cevap
''Darbeci haini vuran kahraman aslanım''''Darbeci haini vuran kahraman aslanım''
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'na 5 yıl hapis cezasıAdana Büyükşehir Belediye Başkanı'na 5 yıl hapis cezası
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS