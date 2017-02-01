Uyuşturucudan kurtulan genç askere uğurlandı

Madde bağımlısı gençlerin tedavi edilerek yeniden topluma kazandırılması için Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan merkezde tedavilerini tamamlayan çocuklar, tedavileri bittikten sonrada takip ediliyor.

Bu kapsamda merkezde tedavi görerek sağlığına kavuşan ibrahim E., askere gitmeden önce Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret etti.

Rehabilitasyon merkezinin uyuşturucu, madde bağımlısı gençleri tedavi ettiğini hatırlatan Şahin, merkezin bu noktada iyi olduğunu belirterek, “Uyuşturucu madde tedavisinde Avrupa standartlarının üstünde hizmet veren Oya Bahadır Rehabilitasyon Merkezimizdeki deneyimli ekip bu genç kardeşimizin sağlığına kavuşması için yoğun bir mesai harcamış ve 9 aylık tedavisi sonrasında İbrahim sağlığına kavuştu. iyi bir takip sonucunda çok güzel sonuçlar alınıyor.” dedi.

Ziyaretin ardından askere gitmek için ailesi ve sevenleriyle otogara giderek, askere uğurlanan İbrahim, burada yaptığı açıklamada, mutlu olduğunu belirterek, büyük bir aşamadan geçtiğini söyledi.

Temiz kalmanın faydalarını gördüğünü dile getiren İbrahim, “Askere gidiyorum hedeflerimden birini gerçekleştiriyorum. Sokaktaki arkadaşlarıma söylüyorum tedavi olsunlar. İnşallah askerden geldikten sonra hedeflerimi gerçekleştireceğim.” dedi.

9 ay boyunca merkezde yatılı tedaviye alınan İbrahim, 6 ay klinikte, 1 ay yarıyol evinde kaldı. Yarıyol evine geçmeden önce işe yerleştirildi. Bir ay yarıyol evinde kaldıktan sonra ailesinin yanına geçen İbrahim düzenli olarak takip edildi. Her ay ayaktan tedaviye gitti.