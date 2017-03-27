Uyuşturucuya bir kurban daha

İzmir'in Karabağlar İlçesi'ndeki evinde uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 20 yaşındaki Çetin Ö. öldü.

Olay, bugün saat 06.00 sıralarında Günaltay Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen Çetin Ö. fenalaşarak yere yığıldı. Eve gelen yakınları, Çetin Ö.'yü baygın halde yerde yatarken bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Çetin Ö.'yü ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Çetin Ö., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gencin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.