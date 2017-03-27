SON DAKİKAGÜNE ACI HABERLE UYANDIK ! ŞEHİDİMİZ VAR
  • ABD Sincar raporunda fena yakalandı
  • İhraç sonrası Hakan Şükür'den flaş hamle
  • Sonar'ın anketinden ''Hayır'' çıktı
  • Kandil'le görüşüyorlardı, JÖH tepelerine çöktü
  • Bir kenti karıştıran olay ! Suriyeli sandılar ama...
YEREL HABERLER
İzmir Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

UYUŞTURUCUYA BİR KURBAN DAHA

Uyuşturucuya bir kurban daha

İzmir'de uyuşturucu kullandığı öne sürülen 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İzmir'in Karabağlar İlçesi'ndeki evinde uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 20 yaşındaki Çetin Ö. öldü.

Olay, bugün saat 06.00 sıralarında Günaltay Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen Çetin Ö. fenalaşarak yere yığıldı. Eve gelen yakınları, Çetin Ö.'yü baygın halde yerde yatarken bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Çetin Ö.'yü ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Çetin Ö., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gencin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

DHA
305
-
CHP'li vekil son anket sonuçlarını açıkladıCHP'li vekil son anket sonuçlarını açıkladı
Bahçeli ''Hayır'' çıkarsa istifa edecek mi ?Bahçeli ''Hayır'' çıkarsa istifa edecek mi ?
Afyonkarahisar'da eski koca dehşetiAfyonkarahisar'da eski koca dehşeti
Canlı yayın yaparken kaza yaptıCanlı yayın yaparken kaza yaptı
Annesi erkek çıkan genç kız konuştuAnnesi erkek çıkan genç kız konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Siz o baharı var ya...''Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Siz o baharı var ya...''
İzmir'de dehşet ! Taksiyi otomatik silahlarla taradılarİzmir'de dehşet ! Taksiyi otomatik silahlarla taradılar
Bonzaili mangal olayında şok ifadeler: Oku bizi anne çarpılıyoruzBonzaili mangal olayında şok ifadeler: Oku bizi anne çarpılıyoruz
Her şey bir mesajla başladı ! Şimdi milyonlar izliyorHer şey bir mesajla başladı ! Şimdi milyonlar izliyor
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS