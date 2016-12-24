Uyuyan hücreye uykuda baskın

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör ve kaçakçılık soruşturması kapsamında PKK ile bağlantılı olarak çalışan bir göçmen kaçakçılığı şebekesi çökertildi. İstanbul, Gaziantep ve Şanlıurfa'da yapılan operasyonlar kapsamında şu ana kadar 31 kişi gözaltına alındı. Şebeke üyelerinin PKK ile bağlantılı olarak yurtdışına adam kaçırdıkları belirlendi. Kaçırılanlar arasında Türkiye'de terör suçlarına ve diğer suçlardan aranan kişiler de var. Kaçakçıların hangi teröristleri yurtdışına kaçırdıklarını da araştırıyor. Gözaltına alınanların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda yüzlerce pasaport ve pasaport yapımında kullanılan evraklar ele geçiridi.

Uyuyan FETÖ hücrelerine operasyon

Yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen FETÖ operasyonlarında ise rütbeli askerlerin itirafları doğrultusunda aktif görevdeki rütbeli askerler ve sözde örgüt abileri gözaltına alındı. Kara Kuvvetleri ve Jandarma birimlerinde görevli oldukları belirlenen subayların, örgütün 'uyuyan hücreleri' bünyesinde faaliyet yürüttüğü, gözaltındaki zanlıların ifadeleriyle deşifre oldukları öğrenildi. Operasyon kapsamındaki isimlerin İstanbul, Bursa, Ankara, Antalya, Gaziantep, Edirne ve Şırnak gibi illerde görev yaptıkları öğrenildi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde gerçekleşen operasyonlarda gözaltılar devam ediyor.