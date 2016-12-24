UYUYAN HÜCREYE UYKUDA BASKIN

Uyuyan hücreye uykuda baskın

PKK ve FETÖ'nün 'uyuyan hücreleri' uykuda basıldı, operasyonlada 40 gözaltı var.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör ve kaçakçılık soruşturması kapsamında PKK ile bağlantılı olarak çalışan bir göçmen kaçakçılığı şebekesi çökertildi. İstanbul, Gaziantep ve Şanlıurfa'da yapılan operasyonlar kapsamında şu ana kadar 31 kişi gözaltına alındı. Şebeke üyelerinin PKK ile bağlantılı olarak yurtdışına adam kaçırdıkları belirlendi. Kaçırılanlar arasında Türkiye'de terör suçlarına ve diğer suçlardan aranan kişiler de var. Kaçakçıların hangi teröristleri yurtdışına kaçırdıklarını da araştırıyor. Gözaltına alınanların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda yüzlerce pasaport ve pasaport yapımında kullanılan evraklar ele geçiridi. 

Uyuyan FETÖ hücrelerine operasyon
Yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen FETÖ operasyonlarında ise rütbeli askerlerin itirafları doğrultusunda aktif görevdeki rütbeli askerler ve sözde örgüt abileri gözaltına alındı. Kara Kuvvetleri ve Jandarma birimlerinde görevli oldukları belirlenen subayların, örgütün 'uyuyan hücreleri' bünyesinde faaliyet yürüttüğü, gözaltındaki zanlıların ifadeleriyle deşifre oldukları öğrenildi. Operasyon kapsamındaki isimlerin İstanbul, Bursa, Ankara, Antalya, Gaziantep, Edirne ve Şırnak gibi illerde görev yaptıkları öğrenildi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde gerçekleşen operasyonlarda gözaltılar devam ediyor.

1259
Lokantada kedi eti skandalı !Lokantada kedi eti skandalı !
Ayı saldırısından köpekler sayesinde kurtulduAyı saldırısından köpekler sayesinde kurtuldu
Bu takımla kimse maç yapmak istemiyorBu takımla kimse maç yapmak istemiyor
Kalp hastasını karda sırtında taşıdıKalp hastasını karda sırtında taşıdı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldiMilli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi
Ulugöl'de ziyaretçi akını !Ulugöl'de ziyaretçi akını !
Kılıçdaroğlu'ndan hükümete sert açıklamalarKılıçdaroğlu'ndan hükümete sert açıklamalar
Dede torununa cinsel istismardan tutuklandıDede torununa cinsel istismardan tutuklandı
Darbeciden kan donduran not !Darbeciden kan donduran not !
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS