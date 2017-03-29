''Üzerime kapıyı kilitledi korktum''

Kırklareli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında "Terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla dava açılan 31 eski öğretmenin yargılanmasına ikinci gününde devam ediliyor.

Kırklareli Halk Eğitim Merkezi salonunda oluşturulan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilenlerin de bulunduğu 19'u tutuklu 31 eski öğretmen, hakim karşısına çıktı. Duruşma, tutuklu sanıklardan Mustafa Tarcan, savunmasıyla devam etti.

Tarcan, savunmasında ilk kez hakim karşısına çıkacağından dolayı çok heyecanlandığını belirtti.

İşlerin bu boyutuna geleceğini bilmediğinden dolayı FETÖ'ye ait dershanelerde öğretmenlik yaptığını belirten Tarcan, 2013 yılında da bu dershanelerle irtibatını kestiğini savundu.

Bank Asya hesabının da sadece maaş işlerimleri için açtırdığını iddia eden Tarcan, Zaman Gazetesi aboneliğinin ise kim tarafından yaptırıldığını bilmediğini öne sürdü.

Zaman Gazetesi'nin kapatılmasına ilişkin düzenlenen eyleme kapatılması için düzenlenen basın açıklamasına katılıp katılmadığını hatırlamadığını ifade eden Tarcan, ''Bu eyleme gitmiş olsam bile bir suçu yok. Gittiysem bile sürü psikoloji ile gitmişimdir. Emniyette verdiğim ifademde 'ByLock' kullandığımı korkudan kabul ettim ve bazı ifadelerimi uydurdum. Çünkü gözaltına alındığımda emniyette bir komiser odanın kapısını üzerime kilitledi ve korktum. İfademde programı dershane müdürünün indirdi diye uydurdum. Ben kendimi kurtarabilmek için böyle şeyler dedim. Ama ben bu programı asla kullanmadım, kullanmayı da bilmem.'' diyerek savunma yaptı.

Darbe girişimin yaşandığı gün Amerika'daymış

Tutuklu sanıklardan Hasan Sarıcı ise darbe girişiminin yaşandığı gün ailesiyle Amerika'da tatilde olduğunu belirtti.

Savunmasında FETÖ ile ilgili hiç bir bağlantısının bulunmadığını anlatan Sarıcı, ''Bundan sonra Kızılay'a bile kan bağışında bulunmam. Çünkü yarın kaydım olduğu için karşıma çıkar diye.'' dedi.

FETÖ ile bağlantılarının bulunduğu gerekçesiyle toplumda kötü muamele gördüklerini aktaran Sarıcı, sadece bir derneğe üyeliğinin bulunduğunu dile getirdi.

Tutuklu sanıklardan Cengiz Akın da hakkındaki suçlamaları reddetti.

15 Temmuz gecesi demokrasi nöbetlerine ilk katılanlardan birinin kendisi olduğunu belirten Akın, savunmasını ''Herkes bankalardan para çekme telaşına girerken ben demokrasi nöbetlerindeydim, sanırım şuan bende mağdur durumdayım.'' diye sürdürdü.

Mahkeme Başkanı İzzet Koçer'in savunmasının çelişkili olduğunu belirterek tutanağa geçirdi.

Koçer'in 'yurt dışı gezilerine ne amaçla gittikleri' sorusuna Akın, gezilerin FETÖ ile ilgisinin bulunmadığını ileri sürdü.

Katıldıkları sohbetlerde havadan sudan konuştuklarını anlatan Akın, sohbetlere son 2 yıldır katılmadığını ifade etti.

Duruşmaya 7 sanığın savunmalarının alınması ardından bir süre ara verildi.