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ÜZERİNE BASTIĞI BETON BLOKLARI BALYOZLA KIRDI

Üzerine bastığı beton blokları balyozla kırdı

İstanbul'da 3 katlı bir binanın yıkımında çalışan işçiler üzerine bastıkları beton blokları balyozlarla kırdı.

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 Yıkılmak üzere olan binanın tepesinde iş güvenliğini hiçe sayarak çalışan işçilerin şaşkına çeviren o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe Altayçeşme Mahallesinde 3 katlı bir binanın yıkımında çalışan işçiler görenleri şaşkına çevirdi. Ellerinde balyozlarla 3 katlı binanın tepesine çıkan işçiler iş güvenliğini hiçe sayarak yıkılmak üzere olan binanın üzerinde dolaştı. Bu sırada binanın altında çalışan kepçe de yıkım çalışmasına devam etti. Bir taraftan kepçe binanın altında yıkım çalışması yaparken diğer taraftan işçiler binanın üzerinde balyozlarla yıkım çalışması yaptı. İşçiler üzerinde durdukları beton blokları balyozlarla kırdı. Görenlerin şaşkına döndüğü bu çalışma çevrede bulunanların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Canlarını hiçe sayarak çalışan işçiler kamerada

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde 3 katlı bir binada yıkım çalışması yapıldığı görülüyor. Binanın tepesine çıkan 2 işçi hiç bir önlem almadan çalışıyor. Ellerinde balyoz olan işçiler üzerinde durdukları beton blokları kırıyor. Üzerine bastığı betonu kıran bir işçinin artık ilerleyecek bir yeri kalmadığı için binanın çatısının köşesinde tek bir beton üzerinde kaldığı fakat yinede bastığı betonu kırmaya devam ettiği görülüyor. Bu sırada binanın altında da bir kepçe yıkım çalışmasını sürdürüyor.

İşte 7'den 70'e herkesin bildiği Nasrettin Hoca fıkrası:

Nasreddin Hoca, köy meydanındaki koca çınar ağacının üzerine çıkmış, elindeki balta ile bindiği dalı kesmeye başlamış.

Görenler :
-“Aman Hocam, bindiğin dalı kesiyorsun, düşe-ceksin!” diye bağırmağa başlamışlar.

Hoca kesmeye devam ederek seslenmiş:
-“Bu dalı kesenin yere düşeceğini hepiniz akıl ettiniz de , ben size yıllardır ahiretin dalı olan dünyanızı keserseniz cehenneme düşersiniz diyorum, neden hâlâ akıl edemiyorsunuz!!!...”

İHA
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