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ÜZERİNE PANKART DÜŞEN MOTOSİKLETLİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Üzerine pankart düşen motosikletli ölümden döndü

E-5 Otoyolu Kozyatağı mevkiinde üst geçide asılan pankart seyir halindeki motosikletlinin üzerine düştü. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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E-5 Otoyolu Kozyatağı mevkiinde meydana gelen kazada üst geçide asılan pankart hareket halindeki motosikletlinin üzerine düştü. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, olay saniye saniye başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Feci kaza, geçtiğimiz cumartesi günü meydana geldi. Motosikletiyle Kozyatağı'ndan Harem istikametine giden Cihan Demirel, üst geçitte bulunan pankartın üzerine düşmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Motosiklet sürücüsü yoldan çıkarak bariyere çarptı. Çarpma sonrası sürücü ağır yaralandı. Tüm bu olanlar ise yolda seyir halinde giden başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halinde giden Cihan Demirel'in üzerine pankart düşüyor. Yoldan çıkan motosiklet bariyerlere çarpıyor. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına diğer vatandaşlar koşuyor.

İHA
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