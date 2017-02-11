Her algoritma değişmesinde de mutlaka bazı siteler sıralamadan düşer, bazıları ise yükselir. Aslında şunu iyi bilmek gerekiyor; arama motorları haksız yere bir siteyi ne düşürürler ne de yükseltirler. Sitelerin düşüş yaşamaları da yükselmeleri de tamamen sahiplerinin yaptıkları işlemlerden kaynaklanmaktadır. Çoğu web sitesi sahibi maalesef SEO teknikleri konusunda bilgi sahibi olmadığı için (çok doğal bir durumdur) kulaktan dolma bilgilerle iş yaparlar ya da kendilerince bir yöntem geliştirerek bunu uygulamaya koyulular. Aslında kendilerince siteleri için iyi yaptıklarını düşünürler fakat aksine Google, Yandex, Bing, Yahoo gibi arama motorlarının hoşuna gitmeyen bu klişe çalışmalar yüzünden belli bir süreden sonra siteler sıralamadan düşer. Bu işin bir çözümü yok mu? Elbette vardır. Kendi başınıza sitenizle ilgilenmek, gerekli güncellemeleri yapmak bir anlamda maliyetinizi düşürebilir ancak doğru şekilde hareket etmediğiniz için maliyeti daha fazlaya mal olacaktır. Böyle yapmak yerine İstanbul’da konumlanmış dijital pazarlama ajansı Metafor ile görüşerek sitenizin gerekli çalışmaları uygun fiyatlar ile yaptırarak rahat bir nefes alabilirsiniz. Arama motorlarına yönelik araştırmalarda süreklilik, müşterilerinin işlerinde sorumluluk sahibi ve işin ehli olan Metafor kesinlikle sitenizin en iyi şekilde ilerlemesini sağlayacak siz de rahat bir nefes alacaksınız.

Doğru çözümler, zamanında yükselme

Çoğu zaman sitelerin dalgalanması durumu ile karşı karşıya kaldığınız oluyor değil mi? Bir gün ilk sıralardayken hedef kelimeniz, ikinci gün veya daha ilerleyen zamanlarda ikinci, üçüncü sayfaya düşüyorsunuz. Bunun da sebebi yine yanlış çalışmalar sonucunda arama motorlarının sitenizin puanını düşürmesidir. Yine burada da çözüm olarak uzman bir SEO ajansı ile çalışmanız gerekiyor. İç SEO ve dış SEO çalışması, link yapısı, alınan tanıtımlar, sosyal medya çalışması ve diğer tüm işlemleri doğru şekilde yapan bir firma ile çalıştığınızda kesinlikle bu tip durumlarla karşı karşıya kalmazsınız. Aslında işin başında basit bir problem gibi görünebilir. Yani birinci sayfada ya da ikinci sayfada olması çok da bir şey değiştirmeyebilir. Ama ilerleyen dönemlerde eğer satış yapan veya hizmet veren bir firma iseniz müşterilerinizin düşmesi durumu ile karşı karşıya kalırsınız. Çünkü internet kullanıcıları; aramalarda ilk sırada çıkan siteleri tercih ederler ve bu durumda sizin sitenizin ikinci-üçüncü sayfada olması müşteri kaybı yaşamanıza neden olacaktır. Metafor ajans tüm bu durumları analiz ederek çalışmalarını yapan ve gerekli düzenlemeleri zamanında en ideal şekilde çözüme bağlayan uzman bir kuruluştur. Hizmet verdiği günden bu yana çok sayıda müşterisine destek vererek sitelerinin hedef kelimede yükselmesini ve doğru çalışmalar sayesinde dalgalanma sorunu ile karşılaşmamasında yardımcı olmaktadır.

İşlerinizi teslim ederken güven içinde kalacağınız bir SEO ajansı ile çalışmaya başladığınız andan kısa bir süre sonra sitenizin yeniden hareketlendiğini ve hak ettiği yere geldiğini göreceksiniz. Piyasanın en iyi fiyatlarıyla en mükemmel çözümlerini sunan firmaya ulaşarak gerekli işlemlerin yapılması konusunda destek alabilir, işlerinizin daha da artmasını sağlayabilirsiniz.

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