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VAKIF MÜDÜRÜ CİNAYETİNDE FLAŞ DETAY

Vakıf müdürü cinayetinde flaş detay

Şişli'de İmam Buhari Vakfı Müdürü Zafer Mert'i öldüren zanlının yaklaşık bir yıl önce de bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu ortaya çıktı

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Şişli'de İmam Buhari Vakfı Müdürü Zafer Mert'i öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüphelinin, Mert'e yaklaşık bir yıl önce de bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

Şişli'de dün işlenen cinayetin ardından zanlı sıfatıyla gözaltına alınan F.K'nın, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.

Emniyette çelişkili ifadeler verdiği ve psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen F.K'nın, İmam Buhari Vakfı Müdürü Zafer Mert'i neden öldürdüğü konusunda herhangi bir şey söylemediği öğrenildi.

F.K'nın, yaklaşık bir yıl önce de Mert'e bıçakla saldırdığı, araya giren kişiler tarafından engellendiği ve bu olaydan Mert'in yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Sorgulaması süren şüpheli F.K'nın, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Dereboyu Caddesi'ndeki Filiz Derneğinde dün silahlı saldırıya uğrayan İmam Buhari Vakfı Müdürü Zafer Mert yaşamını yitirmiş, şüpheli F.K. polis tarafından gözaltına alınmıştı.

AA
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