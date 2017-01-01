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VALİ COŞ, YENİ YILA ASKERLE PASTA KESEREK GİRDİ

Vali Coş, yeni yıla askerle pasta keserek girdi

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, yeni yıl askerlerle pasta keserek girdi.

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Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, yeni yıla askerlerle pasta keserek girdi.

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, 2016'nın son dakikalarında Serdivan İlçe Polis Karakolu ve Serdivan İlçe Jandarma Karakolu'nu ziyaret etti. Vali Coş'a Sakarya İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı ve Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Emin Dursun da eşlik etti. Vali Coş ziyarette bir araya geldiği polis ve askerlerle sohbet ederek yeni yıl için dileklerde bulundu.

Vali Coş, yeni yıla askerle pasta keserek girdi

Vali Coş jandarma komutanlığında yaptığı konuşmada, "Jandarma kutsal ocağında aziz milletimize, devletimize, milletimize hizmet etme fırsatı buluyorsunuz. Sivil hayatta, planlı, prensipli, disiplinli ve hayata çeşitli yönlerden tutunabilmek için de bakış açıları elde ediyorsunuz, kazanımlar sağlıyorsunuz. İnşallah huzur içinde, güzellikler içinde, 2017 yılı sizlere, vatandaşlarımıza, Türk Silahlı Kuvvetlerimize huzur afiyet diliyoruz" dedi.

Vali Coş, yeni yıla askerle pasta keserek girdi

Vali Coş, daha sonra askerlerle birlikte pasta keserek fotoğraf çekildi.

Vali Coş, yeni yıla askerle pasta keserek girdi

DHA
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