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VALİ ŞAHİN'DEN HELİKOPTER KAZASI İÇİN AÇIKLAMA

Vali Şahin'den helikopter kazası için açıklama

İstanbul Valisi Şahin, Büyükçekmece'deki helikopter kazası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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İstanbul Valisi Vasip Şahin, helikopterin düştüğü alanda inceleme yaptıktan sonra, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile birlikte açıklama yaptı. Vali Şahin, "Bugün saat 11.16'da Atatürk Havalimanı'nda kalkan özel bir şirkete ait helikopter 11.21 sıralarında bulunduğumuz mevkide yani Büyükçekmece ilçemizin sınırları içerisinde E-5 karayolu üzerine, şu anda henüz bilinmeyen bir sebeple düşmüş bulunmakta. İlk tespitlere göre 5 kişi hayatını kaybetmiştir. Bununla ilgili arkadaşlarımız çalışıyorlar, Başsavcımız, Başsavcılıkta görevli diğer arkadaşlarımız ve kaza ekibi gerekli incelemeleri yapıyorlar. Bundan sonra daha detaylı açıklama, incelemelerden sonra elde edilen sonuçlara ve teknik raporlara göre daha kesin bir şekilde açıklamış olacağız. Ben ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

TELEVİZYON KULESİNE ÇARPTI İDDİASI
Vali Şahin, bir gazetecinin "2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor mu? Helikopter televizyon kulesine çarparak mı düştü?" sorusuna, "Bütün bunlar teknik detay ve teknik ekipler bunları belirleyecekler. Ondan sonar bunun hakkında bir şey söylemek mümkün olu. Şu anda bunu söylemek için erken. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bize de aynı şey ifade edildi ama ancak teknik incelemeden sonra belli olacak" şeklinde yanıt verdi.

SİS SORUSU

Vali Şahin, sisin kazaya neden olup olmadığı sorusu üzerine ise, "Bütün bunlar hava durumunun o andaki alınacak raporuna, teknik incelemenin bize vereceği sonuçlara bağlı bilgilerdir. Şu anda söyleyeceğimiz bilgiler eksik olabilir, yanlış da olabilir. Kamuoyunu doğru bilgilendirme noktasında bu kadarla yetinelim" diye konuştu. Olayın nedenine ilişkin bilgi sorulması üzerine Şahin, "Kazanın nedeni hususunda şu anda elimizde net bir veri yok. Teknik ekip bunu bize verecek" ifadesini kullandı.

"ŞU ADAN BİZDE BİLGİ 5 KİŞİ"

Hayatını kaybedenlerin sayısının sorulması üzerine ise Vasip Şahin, "Şu adan bizde bilgi 5 kişi ama havalimanına yapmış oldukları deklarasyona, diğer belgelere bakılarak bu kesin sayıda o zaman belli olacak. Bir da tabi bunlarla ilgili, Adli Tıp'ta bir taraftan çalışıyor. Bunlarında vereceği bilgiyle netleşecek" dedi.

Vasip Şahin, helikopterin İstanbul'dan Bileceğine gittiği bilgisinin sorulması üzerine "Evet öyle bir bilgi var"diye konuştu.

"ŞİRKETTEN HENÜZ DAHA BİZE BU KONUDA BİR BİLGİ İNTİKAL ETMEDİ"

Vasip Şahin, helikopterin kime ait olduğunun sorulması üzerine "Helikopterin Eczacıbaşı grubun ait olma ihtimalini de söylüyorlar. Ama şirketten henüz daha bize bu konuda bir bilgi intikal etmedi" diye konuştu.

DHA
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