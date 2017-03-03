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VALİLİK 20 YOLU ARAÇ TRAFİĞİNE KAPADI

Valilik 20 yolu araç trafiğine kapadı

Tunceli Valiliği, PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle 20 yolu trafiğe kapadı.

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Tunceli Valiliği, il genelinde PKK'lı teröristlere yönelik sürdürülen operasyonlar nedeniyle 20 köy ve bu köylerle bağlantılı mezra yollarının ikinci bir emre kadar yaya ve araç trafiğine kapatıldığını duyurdu.

Tunceli'de PKK'lı teröristlerin kış üstlenmesinden çıkarak eyleme hazırlandığı istihbaratının alınması ile birlikte stratejik öneme sahip köy ve mezra yolları kapatıldı. Konuya ilişkin Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Valiliğimizce; İlimizde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, İlimiz genelinde tesis edilmiş huzur ve güven ortamının korunması, vatandaşlarımızın her türlü terör eylemlerinden korunması amacıyla, emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbir alınmaktadır. Bu kapsamda; Tunceli-Pülümür karayolunun Bilgili Mahallesi istikameti, Tunceli-Pülümür karayolunun Ternas Mahallesi istikameti, Tunceli-Ovacık karayolunun Gözen Köyü istikameti, Tunceli-Pülümür karayolunun Alacık Köyü istikameti, Tunceli Merkez İlçe Gökçek Köyü-Özlüce Mahallesi istikameti, Tunceli Merkez İlçe-Çalkıran Köyü istikameti, Tunceli Merkez İlçe-Babaocağı Köyü istikameti, Subaşı mahallesi-Kurutlu Mahallesi istikameti, Esenyurt mahallesi-Altınyüzük Mahallesi istikameti, Kürekli Mahallesi-Dikili Mahallesi istikameti, Geyiksuyu Köyü/Hozat karayolu-Sepertek Mahallesi istikameti, Halilpınar Mahallesi-Çemçeli Mahallesi istikameti, Gözlüçayır Köyü-Aliboğazı Bölgesi istikameti, Gözlüçayır Köyü- Aliboğazı Bölgesi istikameti, emişgezek İlçesi Anıl Köyü-Aliboğazı Bölgesi istikameti, Hozat İlçesi Geyiksuyu Köyü-Aşağışevaliler (Çat Vadisi) istikameti, Hozat İlçesi Uzundal Köyü-Kızılmezra Mahallesi istikameti, Pülümür İlçesi-Akdik Köyü istikameti, Pülümür İlçesi Çobanyıldızı Köyü-Çayırlar Mahallesi istikameti, Pülümür İlçesi Kayırlar Köyü-Yoncalık Mahallesi istikameti, iki yönlü olarak ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır" denildi.

DHA
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