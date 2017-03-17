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VALİLİK'TEN ''BOMBALI SALDIRI İSTİHBARATI'' YALANINA YANIT

Valilik'ten ''bombalı saldırı istihbaratı'' yalanına yanıt

Ankara Valiliği, sosyal medyada paylaşılan ''bombalı saldırı istihbaratı'' yalanına açıklık getirdi.

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Ankara Valiliği'nden, sosyal medyada yer alan bazı alışveriş merkezlerinde "bombalı saldırı istihbaratı" alındığına ilişkin yapılan paylaşımlarla ilgili açıklama geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Sosyal medyada bazı cadde ve AVM'lerin adı verilmek suretiyle bombalı eylem yapılacağı şeklinde asılsız ve uydurma haberlere yer verilmektedir. Halkımızın huzurunu bozmak amacıyla, daha önce de bu tür dedikoduların sosyal medya aracılığı ile yayılmaya çalışıldığı tespit edilmiş ve sorumlular hakkında yasal işlem yapılmıştır. Yetkili makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışında, kasıtlı olarak yayılmak istenen asılsız paylaşımlara vatandaşlarımızın itibar etmemesi ve kentimizin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alındığının bilinmesi hususu, kamuoyuna saygı ile duyurulur." açıklamasında bulundu.

DHA
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