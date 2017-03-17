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VALİLİK'TEN KÜRTÇE BAYRAK VE DİL TALİMATI

Valilik'ten Kürtçe bayrak ve dil talimatı

Valilik anayasayı gerekçe göstererek resmi yarışmalarda Arapça'nın yanı sıra Kürtçe'yi de zorunlu yaptı.

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Irak'ın Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'in, tartışmalı bölgeler arasında yer alan kentte resmi yazışmalar için Arapça'nın yanı sıra Kürtçe'nin de kullanılmasının zorunlu olduğu yönünde karar aldığı belirtildi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kentteki tüm resmi yazışmaların bundan sonra Arapça ve Kürtçe olarak yapılması kararı aldık. Bu karar Irak anayasasına göre alınmıştır." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, karara uymayan tüm kurumlar hakkında da soruşturma açılacağı eklendi.

Öte yandan, Nevruz Bayramı vesilesiyle Kerkük'te hükümet binalarına Irak bayrağının yanında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının da çekilmesi için valilik tarafından il meclisine teklif sunulduğu da aktarıldı.

Irak'ın kuzeyinde yer alan Kerkük, Irak merkezi hükümeti ve IKBY arasında 140'ıncı madde kapsamında tartışmalı bölge sayılıyor. Kerkük İl Meclisi'nin kararıyla kentte Arapça, Kürtçe, Türkmence ve Süryanice resmi dil kabul ediliyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014 tarihinde ülkenin 2'nci büyük kentti Musul ve diğer bölgeleri ele geçirmesinden sonra, IKBY'ye bağlı Peşmerge güçleri Kerkük başta olmak üzere tartışmalı bölgelerin büyük çoğunluğunu kendi hakimiyetine aldı.

Kerkük kenti aynı zamanda Duhok kentinden sonra en çok iç göçmen barındıran 2'nci kent konumunda.

Vali Kerim, eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro üyesidir.

AA
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