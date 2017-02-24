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VALİLİK'TEN "ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ" AÇIKLAMASI

Valilik'ten "özel güvenlik bölgesi" açıklaması

Hakkari'de bazı ilçelerin alanları "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

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Hakkari  merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde bazı alanlar, 15 gün  süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Hakkari Valiliği, merkez ve ilçelerindeki bazı  alanların 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü ve diğer terör  örgütlerinin son zamanlardaki terör ve yıldırma eylemlerinin, ilin sosyal ve  ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği bildirildi.

Bu eylemler neticesinde vatandaşların ekonomik, sosyal faaliyetlerini  yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı vurgulanan  açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet  yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal  güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi,  devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması  maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat  çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Bu tedbirler kapsamında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik  Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince Hakkari merkezi ile Çukurca, Şemdinli  ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 24 bölgenin 27 Şubat 00.00'dan 13 Mart  23.59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedilen açıklamada,  vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı duyuruldu.

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye  valiliğin internet sitesinden ulaşılabileceği kaydedildi.

AA
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