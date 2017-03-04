Vampiri yakalayıp sokakta öldürdüler !

Daily Mail'in haberine göre, 25 yılda 200'den fazla insanı öldürmekle suçlanan 36 yaşındaki Henry Chibueze'nin cansız bedeni, polis tarafından sokaklarda sürüklenerek dolaştırıldı.

Chibueze'nin cesedine bakarak bağıran bir Nijeryalı, "Bak şu an ne haldesin! Cehennemde yanacaksın!" diye bağırdı.

Chibueze'nin kurbanları arasında eski kız arkadaşı da bulunuyor. Eski sevgilisinin Nijerya'nın başkenti Lagos'taki evini basan Chibueze, kadını ve altı çocuğunu öldürmüştü.

Ocak ayında çetesindeki diğer suçlular tarafından hapishaneden kaçırılan Chibueze, bir süredir ülkenin güney bölgesinde saklanıyordu.

Son olarak ormanlık alanda izine rastlanan Nijeryalı cani, önceki gün Rivers eyaletinde polisle girdiği çatışmada öldürüldü.

Polis, Chibueze'nin yakalanıp öldürülmesini, acımasız katilin cansız bedenini, sokaklarda gezdirip halka göstererek 'kutladı'.