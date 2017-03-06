Van'a İranlı turist akını

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, 2017 yılının ilk iki ayında 50 bin civarında İranlı turistin Van'a geldiğini belirterek, "Sadece 1 Mart'ta 3 bin 174 İranlı turist Kapıköy Gümrük Kapımızdan giriş yaptı. Bu da son üç yılın günlük rekoru anlamına geliyor" dedi.

Kültürel zenginlikleri, tarihi ve inanç turizmi alanındaki potansiyeliyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Doğu Anadolu Bölgesi, özellikle İranlı turistlerin akınına uğruyor. Irak ve Suriye'de yaşanan iç karışıklıklardan dolayı durgun geçen turizm sektörü, özellikle İran'a uygulanan ambargonun kaldırılmasıyla turizm sektörü tekrar hareketlendi. İHA muhabirine konuşan TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, İran'da 13 günlük nevruz tatiline günler kala binlerce turistin bölgeye akın ettiğini belirterek, "2016 yılında Van'a yaklaşık 1 milyon turist gelmiş ve bunun nerededeyse yarısını İranlı turistler oluşturmuştu. Bu yıl ise İran sınırındaki Kapıköy Sınır Kapısında ocak ayında 17 bin, şubat ayında ise 33 bin 500 yolcu giriş yaptı. Ayrıca bir günde 3 bin 174 turist giriş yaparak son üç yılın rekorunu kırıldı" diye konuştu.

"İran pazarı Türkiye için son derece önemlidir"

İran pazarının Türkiye için son derece önemli olduğunu ifade eden Özgökçe, "İranlı turistler hem ülkemiz hem de ilimiz için son derece önemlidir. Burada esnafımızın da İran'dan gelen misafirlerimizin kıymetini bilmeleri gerekir. Çünkü bu turistler bizim velinimetimiz ve bölgemizin gelişmesinde olmazsa olmazımızdır. 1 Mart itibarıyla İran'da 2 günlük bir tatil vardı, onun da etkisiyle ilimize çok sayıda turist geldi" ifadelerini kullandı.

"Son üç yılın rekoru kırıldı"

1 Mart'ta Kapıköy Gümrük Kapısında 3 bin 174 turistin giriş yaptığını anlatan Özgökçe, "Bu son üç yılın günlük rekoru anlamına geliyor. Bu gelişme bizleri mutlu etti. İranlılar ülkemize ve ilimize eğlenmeye, alışveriş yapmaya ve yemek kültürümüzle tanışmaya gelmektedirler. Bunun yanı sıra hemen hemen bütün esnafımızdan da alışveriş yapıyorlar. Çarşı pazarın hareketli olmasından da bu anlaşılabiliyor. Burada bizler de il olarak gerekli çalışmaları tamamlayarak nevruz tatiline hazırlık yapıyoruz. Özellikle turistlerimizin sınır kapısından herhangi bir sorun yaşamaması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu anlamda 16 Mart'ta başlayacak olan Nevruz tatili öncesi, Tuşba Belediyemizden bir aile plajı sözünü aldık. Ayrıca İranlı turistleri daha çok ilimizde tutmak için alışveriş günleri gibi etkinliklerin de yapılması planlanmaktadır" dedi.

"Otellerimiz yüzde 95 doluluk oranına ulaştı"

Nevruz öncesi otellerde doluluğun yaşandığını anlatan Özgökçe, şöyle devam etti:

"Bizler 1 Mart'ta yaşanan yoğunluğun aslında nevruz tatilinin habercisi olduğuna inanıyoruz. İlimizde adım başı İranlı görmek mümkün. Otellerimiz bu üç günde neredeyse yüzde 95 doluluk oranını yakaladılar. Bu da bizlere nevruzda daha çok turist geleceğinin müjdesini vermiş oldu. Ayrıca sınır kapımızla alakalı çalışmalar da devam etmektedir. Bunun sonuçlanmasıyla kapımız 7 gün 24 saat hizmet verecek. Bu da daha çok İranlı turistin gelmesi anlamına geliyor."

"Cirolarımız yüzde 50 arttı"

Giyim işletmecisi Muğdat Gün de, İranlı turistlerin Van'da en fazla giyim sektörünü etkilediğini belirterek, "Mart ayının başlamasıyla birlikte ilimize gelmeye başlayan İranlı turistlerin ticari anlamda bizlere çok olumlu yansımaları var. Bu da günlük ciromuza yüzde 50'den daha fazla yansımaktadır. Burada onları memnun etme anlamında bizler de gerekli çalışmalarımızı yaptık, ürün modellerimizi arttırdık. Burada kendilerine güler yüzlü bir hizmet ayrıcalığı da sunmaktayız. Ayrıca yüzde 50'ye varan indirimlerimizi İranlı turistlerimiz için uygulamaktayız" ifadelerini kullandı.

İranlı turistlerin en fazla konaklama ve giyim sektörünü etkilediği belirtilirken, bunu kozmetik ve yeme içme sektörleri takip ediyor.