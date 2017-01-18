Van'da çatışma: 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ve Özel Harekat Polisleri Edremit İlçesi Eminpaşa Mahallesi'nde PKK'lı teröristlerin olduğu belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Güvenlik güçlerinin "Teslim ol" çağrısına PKK'lı teröristler ateş ve el bombasıyla karşılık verince çatışma çıktı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonda çıkan çatışmada 2 terörist silahları ve el bombalarıyla birlikte ölü ele geçirildi.
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | Site Haritası | RSS