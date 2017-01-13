Van'da PKK operasyonu: 16 gözaltı

Van'ın Muradiye İlçesi'nde polis tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan istihbarat çalışmaları sonucu polis bu sabah Muradiye İlçesi'nde çeşitli adreslere terör operasyonu yaptı. Operasyonda PKK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.