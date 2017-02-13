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VANDALLAR ZÜBEYDE HANIM ANITINI PARÇALADILAR

Vandallar Zübeyde Hanım anıtını parçaladılar

Adana'da Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım'ın adını taşıyan parktaki anıtını parçaladılar.

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Sözcü'den Mehmet Serbes'in haberine göre, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından büyük bir emek verilerek yaptırılan Zübeyde Hanım Parkı'ndaki Zübeyde Hanım anıtı kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edilerek parçalandı.

Kim ya da kimler tarafından zarar verildiği bilinmeyen anıtta, Zübeyde Hanım'ın başının bulunduğu kaidenin kırılması tepki gördü. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı çalışanların sürekli temizlik yaptığı ve bakım altına aldığı Zübeyde Hanım parkındaki anıtın zarar görmesi çevredeki vatandaşların da dikkat çekti.

CHP'Lİ KADINLAR CEVAP BEKLİYORLAR

Seyhan Nehri kıyısında ve Atatürk Evi'nin tam karşısında yer alan Zübeyde Hanım Parkı'ndaki anıtın zarar görmesine tepki gösteren vatandaşlar, “Bizim gördüğümüzü burada temizlik yapan belediye ekipleri görmüyor mu?” diye tepki gösterdiler. Öte yandan, anıtta Zübeyde Hanım'ın başının bulunduğu yerde vidaların durduğu ve anıtın bazı bölümlerinin kırılmış olduğu görüldü. Özellikle CHP'li kadınların anmaya geldikleri parktaki bu duruma yetkililerden cevap bekliyorlar.

 

Sözcü
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