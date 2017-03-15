Vatan Bilgisayar e-ticaret sitesi yenilendi

Yakın zamanda Vatan Bilgisayar e-ticaret sitesi www.vatanbilgisayar.com ‘u yeniledi. Vatan Bilgisayar, web sitesindeki Cep Telefonu, Notebook ve Televizyon kategorilerinde, ziyaretçilerinin mağazada alışveriş yapma deneyimini internet alışverişinde yaşatıyor. Ürün kategorindeki rehberler(Cep Telefonu Rehberi, Notebook Rehberi, Televizyon Rehberi) ile ürünlerin temel özellikleri hakkında kısaca bilgiler veriliyor ve seçim yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini belirtiliyor. Ortalama 1 dk.’lık filtre videoları sayesinde hızlı bir şekilde ürünlerin ilgili özellikleri hakkında bilgi edinebiliyorsunuz. Bu sayede teknolojiyi satın alırken aklınızdaki soruların cevaplarını bulabilir ve daha verimli satın alma işlemi yapabilirsiniz.

Tercihlerinize göre özellik filtrelemesi yaparken filtre üzerinde bulunan video butonlarına tıklayarak özelliklerle ilgili detaylı bilgi alabiliyorsunuz ve kendinize en uygun tercihi yapabilmek için yardım alabiliyorsunuz. Örneğin, cep telefonlarında önemli özelliklerden biri olan Dahili Hafıza için filtreleme yaparken, video butonuna tıkladığınızda öncelikle özellik bilgisi veriliyor; kullanım amacı ve önerilerde bulunuyor ve sizi en doğru tercihe yönlendirmeyi amaçlıyor. Mağazada satış personelinden bilgi alır gibi istediğiniz cevapları bulabildiğiniz farklı bir deneyime ulaşıyorsunuz. Telefon boyutu konusunda kararsız kaldıysanız Ekran Boyu filtresi üzerinde bulunan, önerilerde bulunarak sizi yönlendirebilen videolu anlatımlar işinize yarayacaktır. Pil gücü ve kamera çözünürlüğü gibi önemli özellikler hakkındaki bilgilere de filtre videoları veya cep telefonu rehberinden ulaşabilirsiniz.

TV kategorisinde bulunan Televizyon Rehberi veya filtre videoları ile televizyon seçimi yaparken panel tipleri ve çözünürlük gibi en önemli özellikler hakkında bilgi alıp doğru tercihlere yönelebilirsiniz. Böylece sizin ihtiyacınıza en uygun ürün seçimini kolaylıkla yapabilirsiniz. Ekran boyu seçmek için ve izleme mesafesini öğrenmek için, akıllı televizyon yazılımlarıyla ilgili bilgilere de ulaşarak karşınızda bir satış temsilcisi varmış gibi sorularınız cevaplarını alabilirsiniz. Smart TV'ler ile standart televizyon arasındaki farkları öğrenebilir veya salonunuzun büyüklüğüne ve izleme mesafenize göre size en uygun boyutlardaki televizyonu nasıl bulabileceğiniz hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bu bilgilerden yararlanıp tercihlerinize en uygun televizyon bularak televizyon izleme keyfinizi yükseltebilirsiniz.

Dizüstü bilgisayar alma kararı verdiğinizde, nelere dikkat edilmesi gerektiğini belirten bilgiler sayesinde tercihlerinizi yönlendirebilirsiniz. Ürün kategori rehberi(Notebook Rehberi) ile veya filtrelerde bulunan kısa videoları seyrederek karar aşamasını kolaylıkla geçebilir, zaman kaybı yaşamazsınız. Kullanım amacınıza göre ekran boyu önerileri ve önemli donanımlar ile ilgili genel bilgiler verilen bu kaynaklar kararınızda etkili olacaktır. Önde gelen donanımlar olan İşlemci, Ekran Kartı ve Ram gibi parçalar hakkında açıklayıcı bilgileri, ürün kategorisinde bulunan Notebook Rehberi veya filtrelerdeki kısa videolardan alabilirsiniz. Kullanım amacınıza göre tercih etmeniz gereken özellikleri bulmanızı kolaylaştıran ve bu bilgilere kolaylıkla ulaşmanızı sağlayarak dizüstü bilgisayar seçiminizde size çok yardımcı olan vatanbilgisayar.com’da gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz.