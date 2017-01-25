"VATANA İHANET" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

"Vatana ihanet" suçundan tutuklandı

Rus siber güvenlik şirketi Kaspersky Lab'ın yöneticilerinden biri tutuklandı.

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Rus siber güvenlik şirketi Kaspersky Lab'ın bilgisayar vakalarını soruşturma birimi yöneticisi Ruslan Stoyanov'un vatana ihanet suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.

Rus Kommersant gazetesi, Stoyanov'un vatana ihanet suçlamasıyla tutuklandığını yazdı.

Haberde Stoyanov'un Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile aktif işbirliği yürüttüğünün açıklandığı ve tutuklanmasının FSB'den bir birim başkanı ile ilişkisiyle bağlantılı olabileceği belirtildi. Stoyanov ve FSB çalışanı aralık ayında gözaltına alınmıştı. Dava ile ilgili ayrıntılar ise bilinmiyor. Stoyanov'un tutuklandığını doğrulayan Kaspersky Lab, soruşturmanın bireysel olduğunu, şirket ile bir ilgisi olmadığını aktardı. 1997'de Moskova'da anti virüs yazılımı sağlayıcısı ve siber güvenlik firması olarak kurulan Kaspersky Lab neredeyse dünyadaki tüm ülkelerde faaliyet gösteriyor. Şirketin ürünlerini 300 milyon kişi kullanıyor.

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