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VATANDAŞLARI ŞAŞKINA DÖNDÜREN KAR YAĞIŞI

Vatandaşları şaşkına döndüren kar yağışı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde baharın gelmesine rağmen kar ve dolu yağdı.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde, bahar geldi derken Nisan'ın ilk günleri Erzurum'a kar, Ağrı'ya ise dolu yağdı.

Havanın bir anda soğuduğu Erzurum ve Ağrı'da, kışı aratmayan manzaralar ile karşılaşıldı. Sabahtan itibaren havanın kapalı olduğu bugün öğleden sonra Erzurum'da kar, Ağrı'da ise dolu yağmaya başladı. Ağrı'da etkili olan ve ani bastıran dolu her tarafı beyaza bürürken araç sürücüleri ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Vatandaşları şaşkına döndüren kar yağışı

Kayak sezonunun devam ettiği Erzurum'da ise kar yağışı, rüzgarın da etkisi ile zaman zaman tipiye dönüştü. Bahar geldi diye kışlıklarını çıkarmaya hazırlanan Erzurumlular, tipiyi görünce şaşırdı.

Vatandaşları şaşkına döndüren kar yağışı

DHA
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