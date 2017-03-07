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VATANDAŞTAN DARBECİLERE KÜFÜRLÜ TEPKİ

Vatandaştan darbecilere küfürlü tepki

Cumhurbaşlanı Erdoğan'a suikast davası 3 gün aradan sonra yeniden başladı. Duruşma salonunun önünde toplanan grup, darbecilere küfür edip, sloganlar attı.

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Muğla'da 20 Şubat'ta başlayan Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında, üç günlük aradan sonra 9'uncu günde duruşma saat 09.30'da başladı. FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir numaralı müşteki olduğu davada 44'ü tutuklu 47 sanık bulunuyor.

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde 44 tutuklu sanıktan 32'sinin ifadeleri alınırken, 12 sanığın ifadelerinin bu hafta tamamlanması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Başyaveri Albay Ali Yazıcı'nın bugün ilk ifadesi alınacak sanıklardan olması bekleniyor. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ali Yazıcı'nın olay gecesi İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü'ne giderek suikast timine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı oteli bildirmesi nedeniyle Cumhurbaşkanına suikast girişimine yardım etme suçundan yargılanacağı, ayrıca Ali Yazıcı hakkında Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlediği suçlar ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca da soruşturmanın yürütüldüğü açıklandı.

Vatandaştan darbecilere küfürlü tepki

Vatandaşlar protesto etti

Duruşma öncesi tutuklu 44 sanık, Muğla E Tipi Cezaevinden geniş güvenlik önlemleri altında trafik ekipleri eşliğinde alınarak duruşmanın yapılacağı Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'na getirildi. Burada toplanan kalabalık bir grup, sanıkları araçlardan inmesinin ardından protesto etti. Ellerindeki dövizler ile darbecileri protesto eden vatandaşların sloganları arasında sanıklar salonun alt katındaki otoparka yaya olarak geçti. Sanıklar burada araçlardan indirilerek duruşma salonuna alındı. 9'uncu günde duruşma saat 09.30'da başladı.

Vatandaştan darbecilere küfürlü tepki

İHA
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