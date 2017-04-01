Vatandaştan Metin Feyzioğlu’na PKK cenazesi tepkisi

Bolu Barosu tarafından düzenlenen, ’Anayasa değişikliğini tartışıyoruz’ konulu konferans için Bolu’ya gelen Türkiye Barolar Birliği Başkan Metin Feyzioğlu, Yeniçağa ilçesinde vatandaşlarla sohbet ederek tek tek toklaştı. Feyzioğlu İ.K. isimli vatandaşla tokalaşmak istedi ancak vatandaş Feyzioğlu’nun elini sıkmadı. İ.K. “Ben sizin elinizi sıkmak istemiyorum. Sizi birkaç kez PKK cenazesinde gördüm” sözleri üzerine Feyzioğlu, “Görmedin, o şerefsizlerin yalanı. O Diyarbakır Baro Başkanı’nın cenazesiydi” sözleriyle karşılık verdi. Vatandaşın, “Gördüm gördüm” diyerek ısrar etmesi üzerine, Feyzioğlu sinirlenerek, “O bir yalan, inanmayın kul hakkı yeme, ben öbür tarafta senden razı olayım. Namaz kılacaksan da namazın kabul olmaz” dedi. İ.K. ise “Tamam şimdi de kul hakkı yedik. Sağolun. İşte onu Allah bilir siz bilemezsiniz. Onu bir tek Allah bilebilir. Barolar Birliği Başkanı bilemez” diye konuştu. Metin Feyzioğlu, daha sonra aracına binerek Bolu kent merkezine doğru hareket etti.