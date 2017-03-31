''Vatanım Sensin'' izleyicisi isyan etti

Ekranların sevilen dizisi "Vatanım Sensin" 21. bölümüyle bu hafta seyirci karşısına çıktı. Heyecan dolu fragmanıyla izleyicilerini büyük bir beklentiye sokan dizi, sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu.

AZİZE MEKTUBU OKUYAMADI

Dizinin yayınlanan 21. bölüm fragmanında Azize, Eşref Paşa'nın mektubunu okuyup tüm gerçekleri öğreniyormuş gibi gösterilmişti. Ancak ekranlara gelen yeni bölümde Azize mektubu okuyamadı. Dizinin hayran kitlesi sosyal medyadan fragmanda Azize'nin her şeyi öğreniyormuş gibi gösterilmesine büyük tepki gösterdi.