''VATANIM SENSİN'' İZLEYİCİSİ İSYAN ETTİ

''Vatanım Sensin'' izleyicisi isyan etti

Bu hafta 21. bölümüyle ekrana gelen ''Vatanım Sensin'' dizisine sosyal medyadan büyük tepki geldi.

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Ekranların sevilen dizisi "Vatanım Sensin" 21. bölümüyle bu hafta seyirci karşısına çıktı. Heyecan dolu fragmanıyla izleyicilerini büyük bir beklentiye sokan dizi, sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu.

AZİZE MEKTUBU OKUYAMADI

Dizinin yayınlanan 21. bölüm fragmanında Azize, Eşref Paşa'nın mektubunu okuyup tüm gerçekleri öğreniyormuş gibi gösterilmişti. Ancak ekranlara gelen yeni bölümde Azize mektubu okuyamadı. Dizinin hayran kitlesi sosyal medyadan fragmanda Azize'nin her şeyi öğreniyormuş gibi gösterilmesine büyük tepki gösterdi.

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