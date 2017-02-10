VATANIM SENSİN'DE NEFESLERİ KESEN BAYRAK SAHNESİ

Vatanım Sensin'de nefesleri kesen bayrak sahnesi

Kanal D'de yayınlanan Vatanım Sensin'deki Türk Bayrağı sahnesi ve şiir dün akşam televizyon ekranlarına damgasını vurdu.

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Kanal D'nin sevilen dizisi Vatanım Sensin'in son bölümünde Hilal ve arkadaşlarının, anaların yardımı ile hazırladıkları dev Türk Bayrağı'nın dalgalandırıldığı sahne, izleyenleri büyüledi. İzmir'e gelen Yunan Başbakanı Venizelos'a düzenlenen karşılama töreni esnasında Yunan bayrağı üzerine Türk bayrağının açılması seyircilere duygu dolu anlar yaşattı.

VATANIM SENSİN YİNE ZİRVEDE!

Kanal D’nin, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in yanı sıra Onur Saylak, Senan Kara, Baki Davrak, Şebnem Hassanisoughi, Celile Toyon, Boran Kuzum, Pınar Deniz, Miray Daner, Kubilay Aka ve Hakan Salınmış gibi isimlerin yer aldığı dizisi “Vatanım Sensin” dün akşam yayınlanan bölümü ile zirveye adını tekrar yazdırdı.

Dizi; Tüm Kişiler'de 6,56 reyting ve 15,04 izlenme payı, AB’de 10,35 reyting ve 24,96 izlenme payı, 20+ ABC1’de ise 9,37 reyting ve 21,04 izlenme payı ile tüm rakiplerini geride bıraktı.

Vatanım Sensin Sosyal Medyada da Zirvede..

Sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer alan Vatanım Sensin,

#VatanımSensin hashtag’i ile Türkiye gündeminde TT oldu.

Vatanım Sensin, yeni bölümü ile Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

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