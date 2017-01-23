VATANIM SENSİN'DE SÜRPRİZ AŞK

Vatanım Sensin'de sürpriz aşk

Vatanım Sensin dizisinin iki genç oyuncusu Miray Daner ve Kubilay Aka aşk yaşıyor.

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"Dizi setinde başlayan aşkların" en sonuncusu 'Vatanım Sensin’ dizisinin setinde filizlendi.

Güneş'ten Ahmet Döğen'in haberine göre dizideki Nilay karakteri Miray Daner ve dizinin Ali Kemal’i Kubilay Aka arasında aşk iddiaları ortaya atıldı.

Yapımcıların kulağına giden bu aşk şimdilik saklanmaya çalışılsa da genç aşıklar önceki gece yapılan doğum gününe de birer dakika arayla girerek ilk açıklarını verdi.

Çift magazin basınından kaçmak için sık sık Anadolu yakasında bir araya geldiği de iddialar arasında yerini aldı.

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