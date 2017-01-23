Vatanım Sensin'de sürpriz aşk

"Dizi setinde başlayan aşkların" en sonuncusu 'Vatanım Sensin’ dizisinin setinde filizlendi.



Güneş'ten Ahmet Döğen'in haberine göre dizideki Nilay karakteri Miray Daner ve dizinin Ali Kemal’i Kubilay Aka arasında aşk iddiaları ortaya atıldı.

Yapımcıların kulağına giden bu aşk şimdilik saklanmaya çalışılsa da genç aşıklar önceki gece yapılan doğum gününe de birer dakika arayla girerek ilk açıklarını verdi.

Çift magazin basınından kaçmak için sık sık Anadolu yakasında bir araya geldiği de iddialar arasında yerini aldı.