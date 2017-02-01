VE ERDOĞAN SAHADA: BANA BAK BAŞKANLIK SİSTEMİ BAŞLIYOR

Ve Erdoğan sahada: Bana bak başkanlık sistemi başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KADEM'i ziyareti sırasında otobüsteki gençlerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başkanlık sistemini getiren anayasa referandumuna ilişkin ilk saha çalışmasını yaptı.

"BANA BAK BAŞKANLIK SİSTEMİ GELİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Başkan Yardımcısı olarak kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın görev yaptığı Kadın ve Demokrasi Derneği'ni (KADEM) ziyaret etti. KADEM Genel Merkezi'nde gençleri otobüsünde ziyaret eden Erdoğan, "Bana bak Başkanlık sistemi başlıyor. Ona göre çok çalışacaksınız." dedi.

"BİZ DE VARIZ"

Gençler de Erdoğan'a Rabia işareti yapıp "Biz de varız." diyerek yanıt verdi.

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