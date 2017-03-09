Ve. Vesaire - Ankara...

Elvan Göknel Karaçay

Ankaralılar için harika bir haberim var. Şehrinizde nefis bir mağaza açıldı. Adı Ve.Vesaire.

Ortaklarından Turgut sevgilimin kuzeni diye iltimas geçmiyorum. Gerçekten çok farklı bir mağaza oldu Ve.Vesaire.

İlk adımlar atılırken ki heyecanlarını paylaştık. İki ortak tüm ürünleri tek - tek elleriyle seçtiler. Bu tarz dükkanlar İstanbul'da oldukça fazla. Ama Ankara'da bir ilk.

Yaşam tarzı konsept mağazası Ve.Vesaire Reşit Galip Caddesi Gaziosmanpaşa'da yer alıyor.

Başlangıçta sadece kendi imalatları olan tamamlayıcı mobilya masa, sehpa, ev aksesuarları satışı yapmayı düşünürken, ortaya bambaşka bir tarz çıkıyor. Ve.Vesaire hayata geçiyor.

Mobilya, ev aksesuarları, resim, heykel, cam ve seramik ürünleri, kitap (her yerde bulamayacağınız tarzda), dizayn çantalar, özel tasarım kıyafetler, ev tekstili, kişisel bakım ürünleri ile çok eğlenceli bir dükkan.

Çok yakında açılacak kafesi ve ev yapımı tatlıları ile bence Ankara'nın yeni cazibe merkezi olacak.

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DİZİLERDE ki SAÇMALIKLAR SİLSİLESİ...

Otellerin arka kapısı han kapısı mübarek, isteyen istediği anda girip çıkabiliyor.

Telefonunu tersten tutup konuşmak neyin nesi acep, kimse görmüyor mu yahu.

Dün başlayan yeni bir dizide, hapisten çıkan bir kadın nasıl hemencecik, manikürlü - makyajlı -şıkım şıkırdak olabiliyor anlayan beri gelsin.

Yine dün başlayan aynı dizide, evde davet var ve kapılar sonuna kadar açık, üzerine garson kıyafeti giyen hatun kişi hoop eve giriverdi. Hem de sorgusuz sualsiz.

Dizileri iki saatte bitirebilmek için, uzatılan diyaloglar beni benden alıyor.

Bir de şu son iki dakikalık sahne için, verilen on dakikalık reklam aralarından dolayı yeminle kumandayı ısırasım geliyor.

Ya Poyraz Karayel'in finaline ne demeli, arabanın içinde havaya uçan Nevra bir anda canlanıverdi. Ayşegül'ün benzincide canına kıydı.

Açıkcası fena bir final oldu.

Bu ve benzeri sebeplerden ötürü, yerli dizileri izlememizi minimuma indirdik. Yabancı diziler hem 45 dakika, hem de bu kadar abuk durumla karşılaşmıyorsunuz.

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LÜGAT 365...

Gelelim bu haftaki kelimemize;

Terütâze

Çok taze. Körpe. Dilimize Farsçadan geçen nemli manasındaki ter kelimesiyle, yine Farsçadan geçen taze kelimesinin birleşiminden oluşmuştur.

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Sevgili Evren bugünden Pazartesi sabahına kadar günlerimiz;

Sağlıklı, bereketli, kısmetli, hoşgörülü, umutlarımızın katlanarak büyüdüğü, varsa sorunlarımız onların şıp diye çözüldüğü, olabildiğince güzel geçsin pls.

Pazartesi gününe kadar hoş kalın, hoşça kalın.