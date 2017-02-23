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VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLEN YÜKSEKDAĞ'IN YARGILANMASINA BAŞLANDI

Vekilliği düşürülen Yüksekdağ'ın yargılanmasına başlandı

"Terör örgütü PKK propagandası yapmak" ve "Seçim Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan hakkında dava açılan, milletvekilliği düşürülen Yüksekdağ'ın yargılanmasına başlandı.

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Van'da, devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmaya çalıştığı, terör örgütünün propagandasını yaptığı ve Seçim Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan, HDP Eş Genel Başkanı ve eski Van Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın yargılanmasına başlandı.

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Yüksekdağ, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Yüksekdağ, yaptığı savunmada, milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin, "halkın seçme ve seçilme hakkının gasbedildiğini" öne sürdü.

Sanık avukatları da Yüksekdağ'ın beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşmayı HDP Van Milletvekili Adem Geveri de izledi.

İddianameden

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Nisan 2015, 30 Aralık 2015 ve 5 Mart 2016 tarihlerinde yaptığı konuşmalarda, terör örgütü PKK/KCK yöneticilerinin sıklıkla dile getirdiği sözde "öz yönetimi" milletvekili sıfatı ile kendi durumuna göre gerçekleştirmeyi amaçladığı ve mitingde konuşma yaparak eyleme geçtiği gerekçesiyle "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya çalıştığı", "terör örgütü propagandası yaptığı" ve "Seçim Kanunu'na muhalefet ettiği" vurgulanmıştı.

Yüksekdağ'ın, atılı suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

AA
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