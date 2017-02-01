''Verdiği para dadı masrafına bile yetmiyor''

Ünlü sunucu Ece Erken, oğlu Eymen için bağlanan nafakayı Serkan Uçar'dan alamayınca eski eşini dava etti. Erken, "Verdiği para dadı masrafına yetmiyor zaten" diye isyan etti

Ünlü sunucu Ece Erken, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Eski eşini mahkeme verdiğini doğrulayan Erken, "Verdiği para dadı masrafına yetmiyor" dedi.

"12 AYLIK BORCU ÖDEMEDİ, AFFETTİM"

Ece Erken'in yaptığı açıklama şöyle: Öncesinde zaten gereken indirimi yapmıştım. 12 ay ödenmeyen borcu da affettim. Sonrasında iki ay daha bekledim, yine de ödemedi. Vereceği meblağ, dadının maaşı kadar bile değil. Eymen'in okulu dahil bütün masraflarını ben karşılıyorum.