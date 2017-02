Vergi notu A Plus olana VIP uygulama

Maliye Bakanlığı’nın uzun süredir gündeminde bulunan yükümlülüklerini zamanında yerine getiren vergi mükelleflerine VIP uygulama sağlayan ödüllendirme çalışmasının detayları netleşti. Star'dan Ercan Baysal'ın haberine göre tüm mükelleflerin vergi ödemelerine ilişkin çekilen röntgenden çıkacak sonuca göre yüzde 5’e kadar vergi indirimi sağlanmasının yanı sıra ilave teşvikler sunulacak. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) çalışmasına göre mükellefler 6 gruba ayrılmış durumda. A, B ve C gibi notların yanı sıra en yüksek not ‘A Plus’ olacak.



A PLUS NOTA TEŞVİK



Alınan nota göre de mükelleflere vergi indiriminin yanı sıra diğer bazı kolaylıklar sağlanabilecek. ‘A Plus’ nota sahip olan bir mükellef ‘Yeşil pasaport, hızlı KDV iadesi, vergi indirimi, mukteza (özelge)’ gibi düzenlemelerden daha kolaylıkla faydalanabilecek. Vergi karnesi ‘Pekiyi’ olan bir işletmeye KDV iadeleri daha hızlı yapılacak. Aynı gün KDV iadesi alabilmek mümkün olacak. Firmalar KDV iadesini Yeminli Mali Müşavir (YMM) raporu vermeden de alma imkanına kavuşacak.



1 MİLYON SINIRI



Mükelleflere yeşil pasaport alırken kolaylık sağlanacak. Vergi mükelleflerinin sorularına verilen yazılı cevap olarak bilinen özelge için kısa sürede cevap alınabilecek. Vergisini düzenli ödeyenlere yüzde 5 oranında indirim uygulamasından işletmeler 2018 yılında mart ve nisanda verilecek beyannamelerde yararlanılabilecek tutar da 1 milyon lira ile sınırlı.



2018’DE BAŞLIYOR



Düzenleme hakkında sorularımızı yanıtlayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergisini üç yılda düzenli ödeyen bütün mükelleflerin uygulamadan yararlanacağını belirtiyor. Uygulamanın 2018 yılından itibaren başlayacak olmasına yönelik soruya Ağbal, şu yanıtı verdi: “Hazırlık evresi gerekiyor. Mükellef Karnesi diye bir sistem geliştiriyoruz. Gelir İdaresi Başkanlığı çalışmalarına devam ediyor. Üç yıllık bir karne hazırlayacağız. Biz, o mükellefin işlemlerini ona özel yapacağız. Onlara VIP uygulaması olacak. O mükellef gerçekten imkanlarını sunup ödeme konusunda çaba harcıyor.”



HEMEN KDV İADESİ



“Gümrüklerdeki kırmızı, mavi hat gibi uygulama yapacağız. Mükellefe güven gelecek, ‘Bak sen bu durumdasın’ diyeceğiz. İnşallah bu sistemin yazılım, altyapısı oluşturulduğunda özel bir lansmanla tanıtacağız. Beş puan indirimde daha rahat uygulanacak.”



DAVRANIŞ PROFİLİ



Uyumlu mükelleflere pozitif ayrımcılık uygulamasının altyapısı, 2011 yılında başlatılan ‘Mükellef Karnesi Projesi’ ile oluşturuldu. GİB, bilgisayar teknolojisini kullanarak ülkedeki tüm mükelleflerin davranış eğilimlerinden hareketle vergi kanunlarına karşı uyum ve uyumsuzlukları değerlendirebilen sistem geliştirdi. Sistemle, mükellef profilleri oluşturuluyor.