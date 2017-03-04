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VERGİ SİSTEMİNDE DEVRİM GİBİ DEĞİŞİKLİK !

Vergi sisteminde devrim gibi değişiklik !

Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk, internet vergi dairesi kullanıcısı sayısının 10 milyonu aştığını belirterek, "Hedefimiz temassız bir vergi dairesi oluşturmak." dedi.

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Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk, "İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 10 milyonu aştı. Hedefimiz temassız bir vergi dairesi oluşturmak. Geçen yıl vergi iletişim merkezi aracılığıyla yaklaşık 952 bin çağrıya cevap verdik, vergi kayıp ve kaçağına yönelik 38 bine yakın ihbar aldık" dedi.

Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk, internet vergi  dairesi kullanıcısı sayısının 10 milyonu aştığını belirterek, "Hedefimiz temassız  bir vergi dairesi oluşturmak." dedi.

Ertürk,  İzmir'de bir otelde düzenlenen toplantıda iş dünyası  temsilcileriyle bir araya geldi. Ertürk, burada yaptığı konuşmada, vergisel  yükümlülüklerini yerine getirerek vergilerini tam ve zamanında ödeme gayretinde  olan mükelleflere, ülkenin ekonomik istikrarı ve gelişimine sağladıkları katkı  için teşekkür etti.

Gelir İdaresi olarak vergide gönüllü uyumuna özel önem verdiklerini  dile getiren Ertürk, bu kapsamda birçok uygulamayı hayata geçirdiklerini ve  geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

Ertürk, mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede hizmet sunmak  amacıyla teknolojinin bütün imkanlarını kullanmaya çalıştıklarını belirterek,  beyan, bildirim, ödeme gibi işlemlerin çoğunu elektronik ortama taşıdıklarını,  Gelir İdaresi internet sitesinin etkin ve verimli bir şekilde kullanıldığını  ifade etti.

Söz konusu siteye 2016 yılında 16,7 milyon kez giriş yapıldığını  aktaran Ertürk, şöyle konuştu:

"İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 10 milyonu aştı. İnternet  vergi dairesi beyanname verme, ödeme, vergi levhası alımı, mükellefiyet yazısı,  vergi borcu bulunup bulunmadığını gösterir yazıların alımı gibi çok sayıda hizmet  vermektedir. Hedefimiz temassız bir vergi dairesi oluşturmak. 2004 yılında  başlanılan elektronik ortamda beyanname alınması uygulaması bugün çok sayıda  gelişmiş ülkeyle kıyaslanacak seviyeye ulaştı. Halihazırda vergi beyannamelerinin  yüzde 99,8'i e-beyan sistemiyle alınmaktadır. 2016 yılında elektronik ortamda  alınan beyan ve bildirim sayısı yaklaşık 90 milyon adet."

Ertürk, tahsilat işlemlerinde de elektronik hizmet seçeneklerini  artırdıklarına işaret ederek, 2016 yılında bankalar üzerinden 70 milyonu aşan  vergi tahsilat işlemi gerçekleştirdiklerini, aynı yıl başkanlığın internet  sitesinde yer alan sanal pos üzerinden banka kartı ve kredi kartlarıyla 10  milyonu aşan tahsilat işlemi gerçekleştirildiğini anlattı.

'353 MİLYON E-FATURA DÜZENLENDİ'

Vergi ödemelerinin, mükelleflerin az zaman harcadığı iş kalemleri  arasında yer aldığını dile getiren Ertürk, şöyle devam etti:

"Geçen yıl uygulamaya giren hazır beyan sistemiyle mükelleflerin  yükümlülüklerini daha kolay yerine getirmelerini sağladık. Hazır beyan sistemiyle  2016 yılında 1 milyon 449 bin mükellef beyanname vermiş durumda. Sistemle toplam  46,2 milyar lira gelir beyan edilmiş. Bu yıl beyanname verme süresinin ilk günü  olan 1 Mart tarihinde bu sistem kullanılarak yaklaşık 31 bin beyanname aldık. Bu,  geçen yılın aynı gününe oranla yüzde 6'lık artışa tekabül ediyor. 1 Mart'ta  verilen beyannamelerle 377 milyon lira matrah beyan edilmiş, bu tutar üzerinde 89  milyon lira vergi tahakkuk ettirilmiştir. Bu trendi 27 Mart'a kadar devam  ettirirsek geçen yılla mukayese ettiğimiz zaman ciddi oranda bir artış  gerçekleşecek."

E-fatura uygulamasının 2010 yılının mart ayında başladığını hatırlatan  Ertürk, bu uygulamadan bu yılın şubat ayı sonu itibarıyla 62 bin 400 mükellefin  yararlanmakta olduğunu, 353 milyon adet e-fatura düzenlendiğini belirtti.

KAYIP VE KAÇAK İHBARLARI

Ertürk, Ocak 2013'te kullanılmaya başlanılan e-defter uygulaması  kapsamında da mükelleflerin e-defter oluşturması için 200'ün üzerinde ticari  yazılımı akredite ettiklerini bildirdi. Adnan Ertürk şunları kaydetti:

"60 bin civarında mükellef bu hizmetten yararlanmaktadır. 4,5 milyon  e-defter beratı, başkanlık sistemine yüklenmiştir. E-arşiv faturasının  uygulama  esasları 2008 yılında e-fatura kayıt sistemi olarak başladı, 2014 yılında işlem  ve altyapı değişikliğiyle e-arşiv fatura olarak yenilendi. Şubat ayı itibarıyla 6  bin 900 mükellef yararlanmaktadır. Bugüne kadar yaklaşık  5,4 milyar e-arşiv  faturası düzenlenmiştir."

Vergi iletişim merkeziyle mükelleflere, mevzuatla ilgili danışmanlık,  vergi kayıp ve kaçağı konusunda ihbar alınması, yabancılara yönelik e-posta yanıt  sistemi, vergi borcu sorgulama ve bilgilendirme, e-beyanname teknik destek  hizmeti verildiğini söyleyen Ertürk, "Vergi iletişim merkezi aracılığıyla geçen  yıl yaklaşık 952 bin çağrıya cevap verdik, vergi kayıp ve kaçağına yönelik 38  bine yakın ihbar aldık." dedi.

Toplantı, Ertürk'ün konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam  etti.

AA
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