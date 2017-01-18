Vergi ve prim borcu dört ay ertelendi

Geçen yıl yürürlüğe giren ve başvuru süresi 25 Kasım 2016’da dolan vergi, prim borçları ve para cezalarıyla ilgili affa başvurup indirimli ödemeyi yapamayanlara yeni hak getirildi. Meclis Genel Kurulu’nda torba yasaya eklenen maddeyle, yeniden yapılandırmadan yararlananların Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarına ait taksitleri de ertelendi.

Her türlü vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri ve zamları, gümrük vergileri, trafik, askerlik, nüfus, seçim, karayolu geçiş ücreti RTÜK idari para cezaları, Yurt-Kur öğrenim ve katkı kredisi ile SGK ve belediyelere olan borçlarını kapsayan yasaya tüm partilerin grup başkanvekillerinin imzasıyla yeni madde eklendi. Muhalefet önergeye destek vermesine karşın arka planda referanduma yönelik planın yer aldığını ileri sürdü. CHPEdirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Maliye Bakanı Naci Ağbal’a, “Niye 4 ay? Herhalde referandumu düşünüyorsunuz, bir kaşık bal vermek istiyorsunuz, ama buna kimse kanmayacak” dedi. Düzenlemenin ayrıntısını anlatan Ağbal şunları söyledi:

“Vatandaşlarımızın Kasım ayında peşin veya birinci taksit ödemeleri vardı. Aralık ayında da sosyal güvenlik primlerinde ilk taksit ödemeleri vardı. Bir kısım vatandaşlarımız belki ellerinde olmayan imkanlardan dolayı ödeyemediler. Mayıs ayının sonuna kadar peşin veya ek taksit ödeme imkanı bulurlarsa yeniden bu yeniden yapılandırma kanunu hükümlerinden yararlanacaklardır. Gerek kasım ayında vergi, gerek aralık ayında sosyal güvenlik primini ödeyen vatandaşlarımız bakımından da ocak, şubat, mart ve nisan ayına tekabül eden vergi, SGK prim ödemelerinin hepsini erteliyoruz. Ödemelerin topluca mayıs ve haziran ayında yapılacağı anlamına gelmiyor. Bütün taksit ödemelerini 4 ay süreyle ertelemiş oluyoruz. Vatandaşlarımız önümüzdeki 4 ay, ocak ayı dahil olmak üzere ödemeleri gereken yeniden yapılandırma taksitlerini mayıstan, hazirandan itaberen ödeme imkanlarına kavuştular. Ayrıca ocak ve mayıs arasında ertelediğimiz taksit ödemelerinden herhangi bir faiz alınması söz konusu değil. Peşin ödeme tercihinde bulunan vatnadaşlarımıza peşin ödeme imkanı getirmiştik. Bu taksitleri ödemeyen vatandaşlarımız, nisan veya mayıs ayında peşin ödemeyi tercih ederlerse peşin ödeme imkanını yine koyuyoruz. Daha önce peşin ödemeyi tercih eden vatandaşlarımız da isterlerse taksitli ödeme seçeneğine geçecekler.”

MADDENİN AYRINTILARI

Yeni maddeye göre, yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde ödenmesi gereken tutarları süresinde ödeyemeyenler, geç ödeme zammı karşılığında yasadan yeniden yararlanabilecek. Bu aydan itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri dörder ay uzatılarak hesaplanacak. Başvuruda bulunarak mücbir sebep halini sonlandıran, ancak mücbir sebep ilanı nedeniyle verilmeyen beyanname ve bildirimleri öngörülen sürede vermeyen mükelleflere de yeni bir hak getirildi. Bu beyanname ve bildirimlerin 30 Nisan’a kadar verilmesi ve ilk taksitlerin ödenmesi halinde bu mükellefler için yasadaki haklar yeniden yürürlüğe girecek. Peşin veya taksitli ödeme seçenekleri tercih edilerek yapılandırılan alacakların tamamının yasadaki şartlara göre ödenmesi halinde indirim yapılacak ve katsayı uygulanmayacak. Peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak süresinde ödemeyerek hakkını kaybedenlerce, 30 Nisan’a kadar yeniden yasadan yararlanma hakkı tanındı. Yasadan yararlanan borçlulardan, yapılandırılan alacaklara karşılık cebren ya da rızaen tahsil edilen tutarlar, ödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanından başlamak üzere ve tahsil edildikleri tarihler dikkate alınarak mahsup edilecek. Peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarın tamamını indirim uygulanmaksızın ödeyenler, 31 Aralık 2017 tarihine kadar talep etmeleri durumunda yeni şartlardan yararlanacklar ve fazla ödenen tutarlar iade edilecek.

4'ER AY ÖTELENEREK ÖDENECEK

TBMM Genel Kurulunda, "torba tasarı"ya ihdas edilen maddeye göre, borçların yeniden yapılandırılması başvurusunda bulunduğu halde ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyenler, borçlarını geç ödeme zammıyla birlikte 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödeyebilecek. Yapılandırma kapsamındaki taksitler 4'er ay ötelenerek ödenecek.