VERGİSİNİ DÜZENLİ ÖDEYEN MÜKELLEFLERE İNDİRİM GELİYOR

Vergisini düzenli ödeyen mükelleflere indirim geliyor

Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi düzenlemesinin de bulunduğu kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın hazırladığı, vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi, Esnaf Ahilik Sandığının kurulması, genel sağlık sigortası prim borçlarının yeniden yapılandırılması, kadın istihdamının desteklenmesi gibi düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.  

AA
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