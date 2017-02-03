VEZİR PARMAĞI'NA BİR YASAK DAHA

Vezir Parmağı'na bir yasak daha

Afyonkarahisar'da Sandıklı İlçe Belediye Başkanı Ak Partili Mustafa Çöl, 'Vezir Parmağı' adlı filmin gösterimini yasakladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Afyonkarahisar'da Sandıklı İlçe Belediye Başkanı Ak Partili Mustafa Çöl, yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün üstlendiği "Vezir Parmağı" adlı filmin gösterimine belediyeye ait sinema salonunda izin vermeyeceklerini söyledi.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçedeki tek sinema salonunun Belediye Düğün Salonu'ndaki işletmesi belediyeye ait salon olduğunu söyledi. Başkan Çöl, yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı "Vezir Parmağı" filminin, milli ve manevi değerlere ters olduğu gerekçesiyle belediyenin sinema salonunda oynatılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Başkan Çöl yasaklama kararına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Medyada reklamı gösterilen bizlerin milli, manevi değerlerine ters olan, ecdadımızla adeta dalga geçen, sahneleri ve senaryosu Mahsun Kırmızıgül'e ait olan "Vezir Parmağı" adlı filmi belediyemiz sinema salonunda kesinlikle gösterime girmeyecektir. Bu ve benzeri gelenek, örf, adet ve ahlaki hassasiyetlere ters filmlere her zaman karşı olduk ve izin vermeyeceğiz."

İLK YASAK ANAMUR'DA

Vezir Parmağı filmi, ilk olarak Mersin'in Anamur İlçe Belediye Başkanı MHP'li Mehmet Türe tarafından, ardından da Kayseri'nin Develi İlçe Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Cabbar tarafından belediyeye ait sinema salonlarında yasaklanmıştı.

FOTOĞRAFLI

DHA
640
Babasından hamile kaldığını söyleyince...Babasından hamile kaldığını söyleyince...
Hazal Kaya hayranlarını şaşırttıHazal Kaya hayranlarını şaşırttı
Eski kaymakam Güntepe'yi yakan ifadelerEski kaymakam Güntepe'yi yakan ifadeler
İşte FETÖ'cülerin kaçış noktası !İşte FETÖ'cülerin kaçış noktası !
İnşaatta çalışan tıp öğrencisinin kahreden ölümüİnşaatta çalışan tıp öğrencisinin kahreden ölümü
Mahsun Kırmızıgül sessizliğini bozduMahsun Kırmızıgül sessizliğini bozdu
Aleyna Tilki'den Demet Akalın'a göndermeAleyna Tilki'den Demet Akalın'a gönderme
Leonardo DiCaprio'dan Nusret'e iltifat !Leonardo DiCaprio'dan Nusret'e iltifat !
Cumhuriyet yalanlanan habere cevap verdiCumhuriyet yalanlanan habere cevap verdi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS