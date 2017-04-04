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  3. 04 Nisan 2017 10:50

12 terörist böyle etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele kapsamında, Bitlis Tatvan'da Anadere-Kesan deresi kırsalında operasyon düzenleyen Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri, teröristlerin bulunduğu bölgeleri, Kobra tipi helikopterlerle ateş altına aldı.

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Sosyal medyanın yeni fenomeni &quot;evetçi&quot; Ayşe nine
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Hababam Sınıfının Kıvırcık Ömeri şimdilerde bakın ne yapıyor?
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Kopan kamyon lastiği sonu oldu
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