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  3. 06 Nisan 2017 15:20

250 sanatçıdan ortak referandum açıklaması

Oyuncu, ressam, yazar, yönetmen ve müzisyenlerden oluşan 250 sanatçı, "Bir ağaç gibi tek ve hür bir orman gibi kardeşçesine yaşamak için 'Hayır'" sloganıyla bir kampanya başlattı.

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