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  3. 04 Nisan 2017 20:45

Akar ve kuvvet komutanları Şırnak, Siirt ve Bitliste

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın kuvvet komutanlarıyla birlikte Şırnak, Siirt ve Bitlis illerinde denetlemelerde bulunduğunu açıkladı.

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Hakkari, terör örgütü PKKyı lanetledi
Hakkari, terör örgütü PKKyı lanetledi
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Akıncı, Guterres ile bir araya geldi
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Çankırıda küle dönen köy havadan görüntülendi
Çankırıda küle dönen köy havadan görüntülendi
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Yıldırım: “Densiz, alçak, sen kimsin bu milleti böyle tehdit ediyorsun”
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Suriye sınırımıza 30 kilometre uzaklıktaki İdlip kentinden dehşet kareler!
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