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  3. 04 Nisan 2017 13:20

Alparslan Türkeş kabri başında anıldı

Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş, kabri başında anıldı.

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Kazanın böylesi!
Kazanın böylesi!
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Halk otobüsü şoförüne dayak
Halk otobüsü şoförüne dayak
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Atılım Üniversitesi'nde bilim çocuklar için eğlenceli ve ulaşılabilir
Atılım Üniversitesi'nde bilim çocuklar için eğlenceli ve ulaşılabilir
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Kilometrelerce hafriyat kamyonu kuyruğu havadan görüntüledi
Kilometrelerce hafriyat kamyonu kuyruğu havadan görüntüledi
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Musulda patlama: 16 ölü, 14 yaralı
Musulda patlama: 16 ölü, 14 yaralı
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Silivride tanker kazası: 1 yaralı
Silivride tanker kazası: 1 yaralı